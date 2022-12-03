В Кемеровской области зафиксировали землетрясение

Сегодня, 3 декабря, в Кемеровской области произошло землетрясение интенсивностью в 3,2 балла. Его зафиксировали в Единой геофизической службе РАН, в Алтае-Саянском филиале. Эпицентр события находился на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Магнитуда подземных толчков составила 2,9.
На момент публикации в региональном МЧС не ответили по телефону пресс-службы.
В начале ноября в Кемеровской области также зафиксировали землетрясение, но магнитуда толчков была 3,1. В конце ноября землетрясение произошло в Республике Алтай, магнитуда составила 3,1.