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В Кемеровской области зафиксировали землетрясение

Интенсивность в эпицентре составила 3,2 балла

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Землетрясение было слабым

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Сегодня, 3 декабря, в Кемеровской области произошло землетрясение интенсивностью в 3,2 балла. Его зафиксировали в Единой геофизической службе РАН, в Алтае-Саянском филиале. Эпицентр события находился на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Магнитуда подземных толчков составила 2,9.

Эпицентр находился на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

Эпицентр находился на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

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На момент публикации в региональном МЧС не ответили по телефону пресс-службы.

В начале ноября в Кемеровской области также зафиксировали землетрясение, но магнитуда толчков была 3,1. В конце ноября землетрясение произошло в Республике Алтай, магнитуда составила 3,1.

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ЗемлетрясениеКемеровская область
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