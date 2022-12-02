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«Оставила записку, что уехала в Новосибирск»: 17-летнюю томичку ищут больше двух недель

Викторию Алтухову ищут следователи и волонтеры «ЛизыАлерт»

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Девушка жила в общежитии в колледже

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В Томской области пропала 17-летняя Виктория Алтухова. Как рассказали следователи, девушка перед отъездом оставила записку о том, что она уехала в Новосибирск. Виктория — уроженка села Кожевникова Томской области.

— 17 ноября в утреннее время Виктория Алтухова должна была направиться на учебные занятия в ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса», однако, оставив записку в своей комнате о том, что уехала в Новосибирск, покинула общежитие и до настоящего времени ее местонахождение достоверно не установлено. Может находиться в другом регионе Российской Федерации, так как высказывала намерения выехать за пределы Томской области, — рассказали в пресс-службе СК по Томской области.

Виктории на вид 15–17 лет, рост 162 сантиметра, худощавое телосложение. У девушки крашенные волосы длиной до плеч, голубые глаза, нос средний прямой, лицо овальное, губы средней толщины.

Как сообщают следователи, Виктория была одета в удлиненный пуховик с шарфом и шапкой красного цвета, сапоги зимние черного цвета. При себе девушка имеет сотовый телефон, банковскую карту «Сбербанк», предположительно при себе также имеет рюкзак черного цвета и студенческий билет на имя Алтуховой В. А.

Поиск девушки 29 ноября также объявили в отряде «ЛизаАлерт».

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 14-летний Павел Бакланов. Местонахождение подростка неизвестно с 21 ноября.

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