«Еле успела затормозить»: подробности жесткого ДТП на Димитровском мосту — два человека в больнице

Очевидец страшной аварии на Димитровском мосту и сотрудники ГИБДД рассказали о ДТП, которое произошло сегодня в 8 часов утра.
По предварительной информации ГИБДД Новосибирска, авария произошла из-за того, что 24-летняя девушка за рулем «Ниссана-Лаурель» ехала в сторону левого берега, по невыясненной пока причине выехала на встречку и там столкнулась с «Киа-Рио». «Киа» отлетел в бордюр и столкнулся грузовиком «Исудзу-Форвард».
— Помню только, что передо мной ехала машина, а перед ней быстро ехал автомобиль. Он включил поворотник, перестроился — и тут же столкновение... закружило... облако [пыли]... Я еле успела затормозить, — рассказала корреспонденту НГС очевидец аварии Любовь Мамонтова. — Было состояние жуткого стресса. Я побоялась выходить, чтобы тоже не сбили, взяла телефон, и позвонила в 112, и вызвала скорую, а сама поехала.
Девушка уточнила, что водители, ехавшие в сторону правого берега, остановились и начали помогать пострадавшим водителям «Ниссана» и «Киа».
— В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Ниссан-Лаурель» и «Киа-Рио», которые были доставлены в лечебное учреждение, — прокомментировали аварию в ГИБДД Новосибирска. — Характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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