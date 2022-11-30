«Еле успела затормозить»: подробности жесткого ДТП на Димитровском мосту — два человека в больнице

Очевидец страшной аварии на Димитровском мосту и сотрудники ГИБДД рассказали о ДТП, которое произошло сегодня в 8 часов утра.



По предварительной информации ГИБДД Новосибирска, авария произошла из-за того, что 24-летняя девушка за рулем «Ниссана-Лаурель» ехала в сторону левого берега, по невыясненной пока причине выехала на встречку и там столкнулась с «Киа-Рио». «Киа» отлетел в бордюр и столкнулся грузовиком «Исудзу-Форвард».