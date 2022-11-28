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«Все службы молниеносно среагировали»: туристы застряли в мороз в автобусе по пути в Шерегеш

Задержка вышла около часа

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Среди людей пострадавших из-за инцидента нет

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Автобус с туристами сломался по пути из Новосибирска в Шерегеш в мороз вчера, 27 ноября, вечером. Туристы прибыли на горнолыжный курорт на час позже. Задержалось в итоге и отправление в Новосибирск.

— Ситуация разрешилась за один час. Автобус с туристами сломался буквально на подъезде за 38 километров от Шерегеша. Все службы молниеносно среагировали. У нас есть запасной автобус в Новокузнецке, он выехал сразу, — объяснил корреспонденту НГС Максим Дулимов, основатель компании MAX-BUS.

При этом из-за морозов дирекция горнолыжного курорта Шерегеш в воскресенье, 27 ноября, сообщила в своем телеграм-канале о временной приостановке работы подъемников на горы.

25 ноября в Новосибирской области автобус с 19 детьми из хоккейной команды совершил аварийную остановку из-за того, что у него замерзло топливо. Им помогли спасательные службы.

ШерегешАвтобусГорнолыжный курортМороз
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