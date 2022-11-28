«Все службы молниеносно среагировали»: туристы застряли в мороз в автобусе по пути в Шерегеш

Автобус с туристами сломался по пути из Новосибирска в Шерегеш в мороз вчера, 27 ноября, вечером. Туристы прибыли на горнолыжный курорт на час позже. Задержалось в итоге и отправление в Новосибирск.
— Ситуация разрешилась за один час. Автобус с туристами сломался буквально на подъезде за 38 километров от Шерегеша. Все службы молниеносно среагировали. У нас есть запасной автобус в Новокузнецке, он выехал сразу, — объяснил корреспонденту НГС Максим Дулимов, основатель компании MAX-BUS.
При этом из-за морозов дирекция горнолыжного курорта Шерегеш в воскресенье, 27 ноября, сообщила в своем телеграм-канале о временной приостановке работы подъемников на горы.
25 ноября в Новосибирской области автобус с 19 детьми из хоккейной команды совершил аварийную остановку из-за того, что у него замерзло топливо. Им помогли спасательные службы.