Мужчина открыл стрельбу на улице в Крымске

СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство) после стрельбы в Крымске.
По данным ведомства, 66-летний мужчина на улице Синева несколько раз выстрелил в своих знакомых (им 39 лет и 53 года). От полученных ранений мужчины скончались на месте. Причиной стала личная неприязнь.
Из этого же ружья кубанец выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность погибшего пока неизвестна. Также он ранил 61-летнего мужчину, но он выжил. После произошедшего стрелок свел счеты с жизнью.
На месте работают следователи и криминалисты, они выясняют обстоятельства и подробности ЧП.
Поделиться
В результате стрельбы есть выживший. Как сообщает Mash, это
Поделиться
В МВД Кубани дали официальный комментарий по ситуации. По данным ведомства, мужчина открыл стрельбу в больнице. Это произошло около 17:00. Он ранил двоих медработников, а затем вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.
Один человек скончался на месте, а второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника, — добавили в МВД.
Поделиться
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов рассказал ТАСС, что причиной стрельбы мог стать бракоразводный процесс.
Поделиться
В соцсетях называют личность стрелка. Baza и «112» утверждают, что его зовут Владимир Жиров.
По версии телеграм-канала «112», мужчина проиграл суд своей бывшей супруге Галине и после оглашения приговора начал ее преследовать и угрожать. Женщина успела забежать в ТЦ и попросить помощи прохожих. За супругу Жирова заступился один из посетителей, после чего мужчина достал оружие и начал стрелять, пишет «112».
Информацию о личности стрелка корреспонденту 93.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.
Поделиться
Вот еще одно шокирующее видео с места событий. На нём видно, как мужчина в упор стреляет в лежащего человека.
Поделиться
В Сети появилось видео с места стрельбы. На нём мужчина целится в прохожего, а затем садится в машину и уезжает с места происшествия.
Поделиться
Мужчина открыл стрельбу около ТЦ «Славянский» на улице Синева. Как передает местная газета «Призыв», улица сейчас оцеплена. На месте работают оперативные службы.
Поделиться
На место ЧП выехал крымский межрайонный прокурор. Причины произошедшего устанавливаются.
Поделиться