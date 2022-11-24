Мужчина открыл стрельбу на улице в Крымске

СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство) после стрельбы в Крымске.

По данным ведомства, 66-летний мужчина на улице Синева несколько раз выстрелил в своих знакомых (им 39 лет и 53 года). От полученных ранений мужчины скончались на месте. Причиной стала личная неприязнь.

Из этого же ружья кубанец выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность погибшего пока неизвестна. Также он ранил 61-летнего мужчину, но он выжил. После произошедшего стрелок свел счеты с жизнью.

На месте работают следователи и криминалисты, они выясняют обстоятельства и подробности ЧП.