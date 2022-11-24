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Мужчина устроил стрельбу в Крымске. Есть погибшие

Среди погибших есть и сам стрелявший

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Стрельба произошла возле торгового центра

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Мужчина устроил стрельбу на улице в Крымске (Краснодарский край). По предварительным данным, погибли четыре человека, включая самого стрелявшего — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как сообщает РИА Новости, стрельба произошла возле торгового центра «Славянский» в Крымске.

По информации источников РИА Новости в краснодарской прокуратуре, в результате стрельбы погибли два человека. Информация о пострадавших уточняется.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края подтвердили информацию о происшествии корреспонденту 93.RU. На место ЧП выехал Крымский межрайонный прокурор. Причины произошедшего устанавливаются. Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту, что известно о четырех погибших: мужчина убил троих человек, а затем застрелился. В пресс-службе СК и МВД сообщили, что выясняют подробности случившегося.

СтрельбаУбийствоКрымск
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