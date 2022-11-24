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Один погибший и двое пострадавших: ВАЗ влетел в «Хонду» на встречке на новосибирской трассе

Авария произошла поздно вечером

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В результате ДТП погиб 63-летний пассажир ВАЗа

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Один человек погиб и двое оказались в больнице после ДТП в Новосибирской области. Авария произошла вчера, 23 ноября, поздно вечером, около 20:40, на 238-м километре автодороги К-17Р в Кочковском районе.

— 42-летний водитель на ВАЗ-2115 двигался со стороны Карасука в Новосибирск. При совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой-Торнео», — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.

В результате ДТП погиб 63-летний пассажир ВАЗа. Оба водителя получили травмы и доставлены в больницу.

На видеорегистратор попал момент, как водитель Mitsubishi Outlander теряет управление и врезается в столб на дамбе Бугринского моста. ДТП произошло вчера, 23 ноября, днем.

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