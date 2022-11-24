Один погибший и двое пострадавших: ВАЗ влетел в «Хонду» на встречке на новосибирской трассе

Один человек погиб и двое оказались в больнице после ДТП в Новосибирской области. Авария произошла вчера, 23 ноября, поздно вечером, около 20:40, на
— 42-летний водитель на ВАЗ-2115 двигался со стороны Карасука в Новосибирск. При совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой-Торнео», — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.
В результате ДТП погиб
На видеорегистратор попал момент, как водитель Mitsubishi Outlander теряет управление и врезается в столб на дамбе Бугринского моста. ДТП произошло вчера, 23 ноября, днем.