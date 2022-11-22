«Открыла глаза — а там языки пламени»: семья с четырьмя детьми осталась без дома в мороз после страшного пожара

Многодетная семья Амплеевых осталась без дома в мороз после пожара на
«Помню, как детей хватала, как бегала»
У Оксаны Амплеевой с мужем четверо детей. Трое сыновей — 9, 16 и 17 лет, и маленькая дочка 5 лет. В тот день в доме было двое детей — девочка и самый старший сын. Средний гостил у бабушки, а младший сын уехал накануне с отцом к родственникам.
— Мы с дочкой
Дальше женщина действовала очень быстро и все действия выполняла практически одновременно:
— Забежала домой. Начало трескаться окно. Я схватила дочь, впихнула в куртки, завернула ее в одеяло. Разбудила старшего сына 17 лет, который спал в другой комнате. Выпихнула их на улицу. Соседи забрали детей. Собрала документы, какие смогла, что-то из вещей похватала. Страшно было очень. Помню, как детей хватала, как бегала. Пожарные приехали быстро. А в эту ночь у них было шесть пожаров! Все очень оперативно потушили. Спасибо им большое.
В итоге у семьи сгорел гараж и часть дома — повреждены крыша и стена. Пожарные проливали конструкцию, поэтому все было залито водой.
— Штукатурка вся отпала до обрешетки. Дом старого образца. Пытаемся подключить газ, меняем трубу, решаем вопрос с энергией, чтобы счетчик в сухое место перенести. Чтобы включить хотя бы электроэнергию, чтобы мы начали сушить дом. Он не сгорел полностью, а очень сильно залит водой. Завтра -25 градусов на ночь обещают... А дом весь сырой. Дети пока у сестры находятся.
Возможные причины пожара
В ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что пожарные выехали на сообщение о возгорании на
— Было установлено, что открытым огнем горят два частных жилых дома, а также надворные постройки и автомобиль, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — В 06:31 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара на время прибытия пожарно-спасательных подразделений говорило о позднем обнаружении пожара. На место были стянуты дополнительные силы и средства. Тушение осложнялось прежде всего тем, что один из домов был газифицирован, а на участке второго дома были обнаружены две емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.
В пожаре пострадавших и погибших среди людей нет.
— Дознаватели МЧС устанавливают причину возникновения пожара, — добавили в ведомстве.
Оксана при этом считает, что всему виной автомобиль, припаркованный вблизи домов.
— Тут снимают жилье в соседнем доме. Сосед — таксист, приехал ночью, поставил машину. И у него загорелась машина, по какой причине — не знаю. Огонь перекинулся на их пристройку, дом, наш гараж и их дом, — перечисляет женщина.
Она опасается, что просушить дом не удастся из-за морозов. Также под вопросом остаются подключения газа и света. Поэтому семья обратилась в администрацию Ленинского района с просьбой выделить временно жилье из маневренного фонда, а также написали заявление на матпомощь. Оксана благодарна людям, которые помогают сейчас им, — сбор ведется в школе
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