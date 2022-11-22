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«Открыла глаза — а там языки пламени»: семья с четырьмя детьми осталась без дома в мороз после страшного пожара

Жильцы опасаются, что не смогут просушить помещение и решить вопрос с газом и электричеством

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У семьи сгорел гараж и часть дома — повреждены крыша и стена

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Многодетная семья Амплеевых осталась без дома в мороз после пожара на 2-м Каменогорском переулке в Новосибирске. Все произошло 20 ноября, около 5 утра. Сначала во дворе у соседей семьи вспыхнула машина, а затем огонь перекинулся на гаражи и два дома.

«Помню, как детей хватала, как бегала»

У Оксаны Амплеевой с мужем четверо детей. Трое сыновей — 9, 16 и 17 лет, и маленькая дочка 5 лет. В тот день в доме было двое детей — девочка и самый старший сын. Средний гостил у бабушки, а младший сын уехал накануне с отцом к родственникам.

— Мы с дочкой 5-летней спали. В пять утра я услышала громкий сигнал автомобиля, протяжный такой. Открыла глаза. Окно выходит на сторону гаража, и я увидела языки пламени. Сначала выбежала сама. Думала, что, возможно, потушу, так как шланг для полива растений выходит у нас на улицу. Но поняла, что не подойти даже к крану, — вспоминает Оксана.

Дальше женщина действовала очень быстро и все действия выполняла практически одновременно:

— Забежала домой. Начало трескаться окно. Я схватила дочь, впихнула в куртки, завернула ее в одеяло. Разбудила старшего сына 17 лет, который спал в другой комнате. Выпихнула их на улицу. Соседи забрали детей. Собрала документы, какие смогла, что-то из вещей похватала. Страшно было очень. Помню, как детей хватала, как бегала. Пожарные приехали быстро. А в эту ночь у них было шесть пожаров! Все очень оперативно потушили. Спасибо им большое.

В итоге у семьи сгорел гараж и часть дома — повреждены крыша и стена. Пожарные проливали конструкцию, поэтому все было залито водой.

— Штукатурка вся отпала до обрешетки. Дом старого образца. Пытаемся подключить газ, меняем трубу, решаем вопрос с энергией, чтобы счетчик в сухое место перенести. Чтобы включить хотя бы электроэнергию, чтобы мы начали сушить дом. Он не сгорел полностью, а очень сильно залит водой. Завтра -25 градусов на ночь обещают... А дом весь сырой. Дети пока у сестры находятся.

В доме все затопило. Сейчас внутри все вверх дном

В доме все затопило. Сейчас внутри все вверх дном

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Возможные причины пожара

В ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что пожарные выехали на сообщение о возгорании на 2-м Каменогорском переулке в 05:32 и уже через три минуты были на месте.

— Было установлено, что открытым огнем горят два частных жилых дома, а также надворные постройки и автомобиль, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — В 06:31 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара на время прибытия пожарно-спасательных подразделений говорило о позднем обнаружении пожара. На место были стянуты дополнительные силы и средства. Тушение осложнялось прежде всего тем, что один из домов был газифицирован, а на участке второго дома были обнаружены две емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.

В пожаре пострадавших и погибших среди людей нет.

— Дознаватели МЧС устанавливают причину возникновения пожара, — добавили в ведомстве.

Оксана при этом считает, что всему виной автомобиль, припаркованный вблизи домов.

— Тут снимают жилье в соседнем доме. Сосед — таксист, приехал ночью, поставил машину. И у него загорелась машина, по какой причине — не знаю. Огонь перекинулся на их пристройку, дом, наш гараж и их дом, — перечисляет женщина.

Она опасается, что просушить дом не удастся из-за морозов. Также под вопросом остаются подключения газа и света. Поэтому семья обратилась в администрацию Ленинского района с просьбой выделить временно жилье из маневренного фонда, а также написали заявление на матпомощь. Оксана благодарна людям, которые помогают сейчас им, — сбор ведется в школе № 90, № 86 и детском саду № 112. Сейчас семье нужны не только деньги, но и вещи — многое испорчено водой и огнем.

Ночью 18 ноября в квартире в Оби погибли 3-летняя девочка и ее папа. Судя по видео из помещения, огонь больше всего распространялся в большой жилой комнате, кухня практически не задета.

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