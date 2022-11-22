«Открыла глаза — а там языки пламени»: семья с четырьмя детьми осталась без дома в мороз после страшного пожара

— Мы с дочкой 5-летней спали. В пять утра я услышала громкий сигнал автомобиля, протяжный такой. Открыла глаза. Окно выходит на сторону гаража, и я увидела языки пламени. Сначала выбежала сама. Думала, что, возможно, потушу, так как шланг для полива растений выходит у нас на улицу. Но поняла, что не подойти даже к крану, — вспоминает Оксана.

Дальше женщина действовала очень быстро и все действия выполняла практически одновременно:

— Забежала домой. Начало трескаться окно. Я схватила дочь, впихнула в куртки, завернула ее в одеяло. Разбудила старшего сына 17 лет, который спал в другой комнате. Выпихнула их на улицу. Соседи забрали детей. Собрала документы, какие смогла, что-то из вещей похватала. Страшно было очень. Помню, как детей хватала, как бегала. Пожарные приехали быстро. А в эту ночь у них было шесть пожаров! Все очень оперативно потушили. Спасибо им большое.