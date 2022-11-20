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Спецоперация на Украине

Военный из Новосибирской области погиб в зоне СВО в день своего рождения

Сергея Мельцеса посмертно наградили орденом Мужества

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Военнослужащий был старшим механиком-водителем

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В Кыштовском районе Новосибирской области простились с 34-летним военным Сергеем Мельцесом, погибшим в зоне СВО. Об этом говорится в официальном аккаунте администрации Кыштовского района Новосибирской области в «Одноклассниках».

— Сергей Мельцес родился 5 ноября 1988 года в Межовке. После окончания СПТУ-74 в 2006 году начал службу в рядах Вооруженных сил России на Дальнем Востоке. Отслужив срочную службу, четырежды заключал контракт на прохождение службы по контракту, — говорится в сообщении.

17 сентября Сергей Мельцес как старший механик-водитель уехал в зону СВО. Администрация также сообщает, что в зоне спецоперации сибиряк занимался ремонтом боевой техники, а также вывозил раненых на БМП.

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— 5 ноября, в день своего рождения, Сергей Мельцес пал смертью храбрых на херсонском направлении. Посмертно награжден орденом Мужества, — отмечается в аккаунте администрации.

Недавно мы публиковали рассказы четырех военных из Новосибирской области, оказавшихся на передовой.

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