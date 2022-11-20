Военный из Новосибирской области погиб в зоне СВО в день своего рождения

В Кыштовском районе Новосибирской области простились с 34-летним военным Сергеем Мельцесом, погибшим в зоне СВО. Об этом говорится в официальном аккаунте администрации Кыштовского района Новосибирской области в «Одноклассниках».



— Сергей Мельцес родился 5 ноября 1988 года в Межовке. После окончания СПТУ-74 в 2006 году начал службу в рядах Вооруженных сил России на Дальнем Востоке. Отслужив срочную службу, четырежды заключал контракт на прохождение службы по контракту, — говорится в сообщении.