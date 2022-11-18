«Трогаю входную дверь — она горячая». Соседи — о сгоревших отце с трехлетней девочкой в Новосибирске

В ночь на 18 ноября в квартире пятиэтажного дома на ул. Геодезической в городе Оби произошел пожар, унесший жизни мужчины и его трехлетней дочери. Журналист НГС отправился на место пожара и пообщался с соседями погибших.
Утром 18 ноября в подъезде пятиэтажки ощущается стойкий запах гари, хотя видимых следов пожара не наблюдается. Дверь в квартиру, где случилась трагедия, оказалась не заперта и не опечатана, поэтому попасть внутрь не составило труда.
Следы пожара видны на кухне, в единственной комнате и прихожей: огонь не задел лишь ванную комнату. Очаг возгорания визуально определить не удалось.
— Около часа ночи я проснулась от запаха гари. В одной из своих комнат я увидела столб дыма и страшно испугалась. Поняв, что горит не у меня, я выбежала в подъезд и начала сигнализировать всем соседям в звонки и по телефону. Один их них потрогал дверь в квартиру
Соседи говорят, что мужчина с дочкой заехали недавно.
— Когда участковый приходил нас опрашивать, мы то же самое ему сказали: с новым соседом не общались, ничего о нём не знаем. Видели мельком раз-два, когда в подъезде пересекались. Потом другой мужчина, наверное, следователь (в гражданской одежде), отметил, что погибший был наркоманом, — рассказала НГС соседка сверху Галина (фамилию женщина не назвала).
Следственный комитет 18 ноября возбудил по факту гибели людей на пожаре уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Как уточнили в пресс-службе СКР региона, в ходе расследования будут изучены обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатного отношения к служебным обязанностям.
В прокуратуре Новосибирской области также объявили о проверке деятельности органов опеки, отметив, что мать девочки лишена родительских прав, а отец был наркоманом. Вероятно, надзорный орган собирается выяснить, почему девочку не забрали из неблагополучной семьи или не предприняли иных мер по защите ее прав.
В отделе опеки и попечительства Оби отказались комментировать начатую проверку и давать характеристику семье погибших. Трубку телефона в ведомстве бросили, услышав вопросы НГС.
— Мы не даем комментариев и информацию предоставлять не будем. Это ваша работа, работайте, — сообщили НГС в опеке.
Ранее мы рассказали о том, как многодетная мать после страшного пожара чудом вернула к жизни дочь, но ей самой жить не дают. Лилия потеряла мужа и осталась с семьей без единственного крова.