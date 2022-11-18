«Трогаю входную дверь — она горячая». Соседи — о сгоревших отце с трехлетней девочкой в Новосибирске

В ночь на 18 ноября в квартире пятиэтажного дома на ул. Геодезической в городе Оби произошел пожар, унесший жизни мужчины и его трехлетней дочери. Журналист НГС отправился на место пожара и пообщался с соседями погибших.



Утром 18 ноября в подъезде пятиэтажки ощущается стойкий запах гари, хотя видимых следов пожара не наблюдается. Дверь в квартиру, где случилась трагедия, оказалась не заперта и не опечатана, поэтому попасть внутрь не составило труда.

