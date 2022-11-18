Пьяный бомж зашел в магазин погреться и упал на витрину с алкоголем — что было дальше

Экипаж агентства безопасности «Гвардия» задержал бездомного, который упал на витрину с алкоголем в магазине Новосибирска. Инцидент произошел в супермаркете «Пятерочка» на улице Станционной.
Бездомный мужчина зашел в магазин погреться, а чтобы его не выгнали, ходил по торговому залу, изображая покупателя. Мужчина зашел в винно-водочный отдел и застыл перед витриной с алкоголем. Бездомный уже находился в алкогольном опьянении и потерял равновесие. Мужчина упал на стеллаж, после чего с витрины рухнули на пол и разбились несколько бутылок водки от 300 до 450 рублей.
— Денег для возмещения ущерба у бомжа, естественно, не оказалось, и бойцы ГБР задержали его для передачи полицейским, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
Как отметили в пресс-службе, за сутки сотрудники агентства безопасности вывели из разного рода заведений восемь человек, которые находились в алкогольном опьянении. В их числе было двое бездомных, укрывавшихся от холода в городских поликлиниках.
Недавно экипаж агентства безопасности «Гвардия» задержал мужчину, который пытался спрятать водку в рукаве. Но его спас случайный покупатель.