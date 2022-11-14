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«Тойота» влетела в рекламный щит на Богдана Хмельницкого — пострадали двое

И водителю, и пассажирке понадобилась медпомощь

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Пострадали водитель и его 43-летняя пассажирка

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«Тойота-Королла» врезалась в рекламный щит на улице Богдана Хмельницкого в ночь на 14 ноября в Новосибирске.

— 36-летний водитель двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Объединения в сторону улицы Тайгинской. Напротив дома 102/1 на улице Богдана Хмельницкого не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — бордюрный камень, рекламный щит, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

Пострадали водитель и его 43-летняя пассажирка. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебное учреждение.

На выходных стало известно, что в Искитимской городской больнице скончалась женщина, которую с двумя детьми на «зебре» сбил автомобиль Honda CR-V. Медики продолжают бороться за жизнь ее выжившей дочери.

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