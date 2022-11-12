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«С букетом болезней от ВИЧ до сахарного диабета». Адвокаты заявили об исчезновении трансгендера из Москвы после этапирования

Защитники не смогли найти его в новосибирском изоляторе

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Защитники не смогли найти своего подзащитного в новосибирском изоляторе

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Трансгендерный осужденный мужчина Алексей пропал из новосибирского СИЗО после этапирования в Новосибирск из Москвы. Об этом изданию MSK1.RU заявила его адвокат Мария Эйсмонт. Защитница отмечает, что пропал он из следственного изолятора «Матросская тишина» за три дня до суда по условно-досрочному освобождению. А через три недели подзащитный написал уже из новосибирского изолятора.

— Мы связались с коллегой из Новосибирска, она согласилась сходить проведать и сделать передачу. Сегодня позвонила, сказала, что была в СИЗО-1 Новосибирска и впервые в своей практике столкнулась с отказом вывести на встречу и сообщить, где он. Якобы он «убыл», но куда и когда, ей не сказали (хотя она представила ордер адвоката).

При этом в своем письме защитникам Алексей отметил, что его перевод из Москвы в Новосибирск прошел тяжело.

— Говорил, что этап проходил тяжело, подробности не может рассказать в письме, только при встрече. Просил сигарет и чая, — написала Эйсмонт.

Кроме этого, у Алексея, по словам защитницы, множество заболеваний.

— Одинокий трансгендерный мужчина Алексей с букетом болезней от ВИЧ до сахарного диабета, за время нахождения под стражей потерявший всех близких ему людей, — рассказала Эйсмонт.

Редакция НГС обратилась за комментарием в ГУФСИН по Новосибирской области.

Алексея последние три года содержали в одном из следственных изоляторов столицы. 26 ноября 2021 года его признали виновным в участии в преступном сообществе и мошенничестве и приговорили к пяти с половиной годам колонии. Защита просила суд смягчить приговор на три месяца, чтобы не подвергать опасности в колонии мужчину с биологическими признаками женского пола.

Суд же оставил решение без изменений. 9 августа 2022 года приговор вступил в законную силу. Отбывать ему тогда осталось только три с половиной месяца — остальное зачли в срок пребывания под стражей (день в СИЗО равен полутора дням в колонии). Кроме хронических заболеваний, Алексей не до конца завершил переход из женского тела в мужское, но по документам он уже был парнем.

Ранее сообщалось о приговоре для двух трансгендеров, получивших срок за наркотики: система не знала, в какую колонию их отправить.

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