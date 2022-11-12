«С букетом болезней от ВИЧ до сахарного диабета». Адвокаты заявили об исчезновении трансгендера из Москвы после этапирования
Защитники не смогли найти его в новосибирском изоляторе
Трансгендерный осужденный мужчина Алексей пропал из новосибирского СИЗО после этапирования в Новосибирск из Москвы. Об этом изданию MSK1.RU заявила его адвокат Мария Эйсмонт. Защитница отмечает, что пропал он из следственного изолятора «Матросская тишина» за три дня до суда по условно-досрочному освобождению. А через три недели подзащитный написал уже из новосибирского изолятора.
— Мы связались с коллегой из Новосибирска, она согласилась сходить проведать и сделать передачу. Сегодня позвонила, сказала, что была в
При этом в своем письме защитникам Алексей отметил, что его перевод из Москвы в Новосибирск прошел тяжело.
— Говорил, что этап проходил тяжело, подробности не может рассказать в письме, только при встрече. Просил сигарет и чая, — написала Эйсмонт.
Кроме этого, у Алексея, по словам защитницы, множество заболеваний.
— Одинокий трансгендерный мужчина Алексей с букетом болезней от ВИЧ до сахарного диабета, за время нахождения под стражей потерявший всех близких ему людей, — рассказала Эйсмонт.
Редакция НГС обратилась за комментарием в ГУФСИН по Новосибирской области.
Алексея последние три года содержали в одном из следственных изоляторов столицы.
Суд же оставил решение без изменений.
Ранее сообщалось о приговоре для двух трансгендеров, получивших срок за наркотики: система не знала, в какую колонию их отправить.