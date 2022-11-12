«С букетом болезней от ВИЧ до сахарного диабета». Адвокаты заявили об исчезновении трансгендера из Москвы после этапирования

— Мы связались с коллегой из Новосибирска, она согласилась сходить проведать и сделать передачу. Сегодня позвонила, сказала, что была в СИЗО-1 Новосибирска и впервые в своей практике столкнулась с отказом вывести на встречу и сообщить, где он. Якобы он «убыл», но куда и когда, ей не сказали (хотя она представила ордер адвоката).