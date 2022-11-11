«Двое погибли, семеро пострадали»: в одном видео смотрим всё, что известно о смертельном ДТП с маршруткой
По данным правоохранителей, водитель легковушки не справился с управлением
Крупное ДТП произошло 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска. Маршрутка № 18 столкнулась с Toyota Corolla. По данным правоохранителей, в аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще двое пассажиров пострадали. В маршрутном такси пострадали 5 пассажиров. Мы собрали в одно видео всё, что известно о смертельном ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла на улице Титова напротив дома 145.
— Сегодня 44-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигался по улице Титова, не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси под управлением 60-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении, — сообщили в ведомстве.
Сегодня в Новосибирске на выезде с площади инженера Будагова на улицу Большевистскую развернуло фуру. Из-за аварии образовалась длинная пробка.