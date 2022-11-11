«Двое погибли, семеро пострадали»: в одном видео смотрим всё, что известно о смертельном ДТП с маршруткой

Крупное ДТП произошло 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска. Маршрутка № 18 столкнулась с Toyota Corolla. По данным правоохранителей, в аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще двое пассажиров пострадали. В маршрутном такси пострадали 5 пассажиров. Мы собрали в одно видео всё, что известно о смертельном ДТП.

