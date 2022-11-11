«Он выскочил и врезался»: водитель маршрутки, в которую влетела «Тойота» — о ДТП и пострадавших пассажирах
В аварии погибли водитель и пассажир седана
Пассажиры маршрутки, в которую врезалась на встречке «Тойота Королла», не получили серьезных травм — заверил водитель. Корреспонденту НГС удалось поговорить с ним на месте ДТП.
— На встречку выехала вот эта легковая машина. Он выскочил и врезался. У пассажиров, слава богу, переломов нет. Один ударился о переднее сиденье, — рассказал корреспонденту НГС Искандер Янгибаев, водитель маршрутки.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили информацию о ДТП:
— Сегодня 44-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигался по улице Титова со стороны улицы Пермской в сторону улицы Связистов. У дома № 145 по улице Титова не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси под управлением 60-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении, — сообщили в ведомстве.
В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще двое мужчин, пассажиров автомобиля, пострадали. В маршрутном такси пострадали 5 пассажиров.
Пассажир маршрутки, которая столкнулась сегодня с Toyota Corolla, рассказал о смертельном ДТП на Титова. Мы ведем онлайн-трансляцию, где собираем всё, что известно об этом ДТП.