«Резкое торможение, люди падают, удар»: пассажир маршрутки — о смертельном ДТП. Среди пострадавших — ребенок
Два человека погибли в ДТП, проверку проводят МВД и прокуратура
Пассажир маршрутки, которая столкнулась сегодня с Toyota Corolla, рассказал о смертельном ДТП на Титова. Авария произошла 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска. НГС поговорил с пассажирами маршрутного такси и их родными. Среди пострадавших оказались дети.
— Помню всё, конечно. Произошло резкое торможение. Люди, которые стояли, начали падать, и затем произошел резко удар. И во время удара, то есть еще больше, кто упал, кто сидел, они еще больше ударились. Об сиденья. Кто стоял — вообще упал. Вот. И ну, слава богу, не было людей из пассажиров, у кого были травмы с угрозой жизни. У кого ссадины, у кого ушибы, у кого раны такие незначительные, — рассказал НГС один из пассажиров маршрутки Али. — Дальше тишина, то есть и вещи все полетели вниз, телефоны — у кого что в руках было. Ситуация была такая.
Среди пострадавших, как сообщают сами пассажиры, есть дети.
— Да, были и дети. Были девушки, у которых ушибы были до крови, — добавил мужчина. — Пострадавших было много, так скажем, но не смертельно. Те, кто были в самом салоне, сзади, они менее пострадали, чем водитель и пассажиры впереди.
Одна из читательниц НГС Ксения сообщила, что травму получила ее дочь.
— Дочка 12 лет ехала в школу, сидела сзади у разбитого стекла. Подозрение на перелом верхней челюсти. Гематома на колене, — сообщила корреспонденту женщина. — Мы сами врачи, забрали ее самостоятельно. Сейчас в травмпункте.
Прокуратура Новосибирской области начала проверку из-за ДТП.
— С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Ленинского района Денис Петраш. Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и соответствия дорожных условий нормативным правилам, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о двух погибших.
— По предварительной информации, сегодня у дома 142 по улице Титова произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля «Тойота-Королла». В автомобиле погибли водитель и пассажир, 2 пассажира автомобиля пострадали. В маршрутном такси пострадали, по предварительным данным, 4 пассажира. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются сотрудниками полиции, — подчеркнули в ГУ МВД по Новосибирской области.
Мы ведем онлайн-трансляцию, где собираем всё, что известно об этом ДТП.