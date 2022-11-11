«Резкое торможение, люди падают, удар»: пассажир маршрутки — о смертельном ДТП. Среди пострадавших — ребенок

Пассажир маршрутки, которая столкнулась сегодня с Toyota Corolla, рассказал о смертельном ДТП на Титова. Авария произошла 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска. НГС поговорил с пассажирами маршрутного такси и их родными. Среди пострадавших оказались дети.



— Помню всё, конечно. Произошло резкое торможение. Люди, которые стояли, начали падать, и затем произошел резко удар. И во время удара, то есть еще больше, кто упал, кто сидел, они еще больше ударились. Об сиденья. Кто стоял — вообще упал. Вот. И ну, слава богу, не было людей из пассажиров, у кого были травмы с угрозой жизни. У кого ссадины, у кого ушибы, у кого раны такие незначительные, — рассказал НГС один из пассажиров маршрутки Али. — Дальше тишина, то есть и вещи все полетели вниз, телефоны — у кого что в руках было. Ситуация была такая.

