Потасовка в классе: пострадавшего мальчика с эпилепсией выписали из больницы — мэрия изучит школу

Шестиклассника Ивана, у которого диагноз эпилепсия, выписали из больницы 9 ноября. Как рассказала мама мальчика, сейчас он дома под наблюдением врачей. В больницу мальчик попал после драки с одноклассником.

— Вчера вечером папа нападавшего мальчика прислал сообщение в чат родителей, что они перешли в другую школу. Что происходит в школе, я не знаю, — поделилась с НГС мама Вера.