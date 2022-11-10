Потасовка в классе: пострадавшего мальчика с эпилепсией выписали из больницы — мэрия изучит школу
Второй участник потасовки сменил учебное заведение
Шестиклассника Ивана, у которого диагноз эпилепсия, выписали из больницы 9 ноября. Как рассказала мама мальчика, сейчас он дома под наблюдением врачей. В больницу мальчик попал после драки с одноклассником.
— Вчера вечером папа нападавшего мальчика прислал сообщение в чат родителей, что они перешли в другую школу. Что происходит в школе, я не знаю, — поделилась с НГС мама Вера.
Мама второго ребенка отказалась от комментариев.
В мэрии Новосибирска сообщили, что изучат деятельность школы №218.
— 7 ноября между обучающимися 6 класса произошла конфликтная ситуация, переросшая в потасовку, — напомнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Мама Ивана пожаловалась в редакцию, что после драки для её ребенка учителя не вызвали скорую и не обратились за медицинской помощью. Тогда Вера сама повезла ребенка в больницу, где его госпитализировали.
Проверку действий администрации школы после сообщения НГС начала прокуратура Новосибирской области и следственный комитет.