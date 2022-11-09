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80-летний водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске

Мальчика доставили в больницу

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Ребенок переходил дорогу по «зебре»

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80-летний водитель сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла вчера, 8 ноября 2022 года, в 6 часов вечера.

— Водитель 1942 года рождения двигался на автомобиле «Субару-Форестер» по улице Котовского со стороны Станиславского в сторону Пархоменко и в пути следования у дома 43 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, — рассказали в ГИБДД.

В аварии пострадал 7-летний мальчик, ребенка доставили в медицинское учреждение. Причину предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

Накануне НГС писал о страшной аварии в Татарском районе Новосибирска. Днем 8 ноября пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, в ДТП погибла 7-летняя девочка. Водителя автобуса уже задержали.

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