80-летний водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске
Мальчика доставили в больницу
80-летний водитель сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла вчера,
— Водитель 1942 года рождения двигался на автомобиле «Субару-Форестер» по улице Котовского со стороны Станиславского в сторону Пархоменко и в пути следования у дома 43 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, — рассказали в ГИБДД.
В аварии пострадал 7-летний мальчик, ребенка доставили в медицинское учреждение. Причину предстоит выяснить сотрудникам ДПС.
Накануне НГС писал о страшной аварии в Татарском районе Новосибирска. Днем