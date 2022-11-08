Вертолет Ми-2 разбился в Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал на место. Он уточнил, что Ми-2 выполнял полет из Шарьи по заданию санитарной авиации. Он потерпел крушение при заходе на посадку. На борту вертолета было пять человек. Один из них — пациент — погиб. Еще четверо — два пилота и два фельдшера — получили травмы.