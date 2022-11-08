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Вертолет Ми-2 разбился в Костромской области

По предварительным данным, один человек погиб

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Вертолеты Ми-2 используют в медицине катастроф

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Вертолет Ми-2 разбился в Костромской области. Как сообщается на портале государственных органов Костромской области, он выполнял санитарный рейс и упал в районе деревни Посошниково.

— Известно, что вертолет Ми-2 выполнял полет из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино. На место стянуты оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал на место. Он уточнил, что Ми-2 выполнял полет из Шарьи по заданию санитарной авиации. Он потерпел крушение при заходе на посадку. На борту вертолета было пять человек. Один из них — пациент — погиб. Еще четверо — два пилота и два фельдшера — получили травмы.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку по происшествию.

ВертолетКрушениеКрушение вертолетаКостромская областьМи-2
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