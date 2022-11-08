Вертолет Ми-2 разбился в Костромской области
По предварительным данным, один человек погиб
Вертолет Ми-2 разбился в Костромской области. Как сообщается на портале государственных органов Костромской области, он выполнял санитарный рейс и упал в районе деревни Посошниково.
— Известно, что вертолет Ми-2 выполнял полет из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино. На место стянуты оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал на место. Он уточнил, что
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку по происшествию.