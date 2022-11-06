СМИ сообщили о падении школьницы из окна после вечеринки с распитием спиртного
Сейчас пострадавшая находится в Тогучинской центральной районной больнице
В Новосибирской области в Тогучине 15-летняя девочка выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел вечером 5 ноября в доме
— О состоянии девочки точно не могу ничего сказать, но она поступила к нам вчера вечером и находится на лечении, — рассказала «КП-Новосибирск» главврач Тогучинской центральной районной больницы Елена Рябчикова.
Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, перед несчастным случаем девушка-подросток гостила в квартире на втором этаже дома. Вечер она проводила в компании старших ребят.
— Квартиру снимают двое 18-летних. В субботу они устроили буйную вечеринку и напились. Девочка упала на бетонное крыльцо, ее увезли на скорой, — рассказали «КП-Новосибирск» очевидцы.
Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службы областного МВД и регионального СК. В ведомствах пообещали прокомментировать инцидент позже.
Напомним, 31 октября годовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже многоквартирного дома. Он получил смертельные травмы.