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СМИ сообщили о падении школьницы из окна после вечеринки с распитием спиртного

Сейчас пострадавшая находится в Тогучинской центральной районной больнице

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По словам очевидцев, девушка была в гостях у знакомых

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В Новосибирской области в Тогучине 15-летняя девочка выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел вечером 5 ноября в доме № 65 на улице Тургенева. Сейчас пострадавшая школьница находится в районной больнице.

— О состоянии девочки точно не могу ничего сказать, но она поступила к нам вчера вечером и находится на лечении, — рассказала «КП-Новосибирск» главврач Тогучинской центральной районной больницы Елена Рябчикова.

Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, перед несчастным случаем девушка-подросток гостила в квартире на втором этаже дома. Вечер она проводила в компании старших ребят.

— Квартиру снимают двое 18-летних. В субботу они устроили буйную вечеринку и напились. Девочка упала на бетонное крыльцо, ее увезли на скорой, — рассказали «КП-Новосибирск» очевидцы.

Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службы областного МВД и регионального СК. В ведомствах пообещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, 31 октября годовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже многоквартирного дома. Он получил смертельные травмы.

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