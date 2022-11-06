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Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе — ДТП попало на камеру видеорегистратора

Сотрудники ГИБДД проводят проверку

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ДТП произошло на улице Мира

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6 ноября в Новосибирске на улице Мира, 62 водитель Nissan March сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Видео момента аварии опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Автоледи на Nissan March проигнорировала красный свет на оловокомбинате и сбила мужчину. За рулем была блондинка, которая даже не вышла. Потерпевший оказался добряком, он встал, отряхнулся, обматерил девушку и дальше пошел, а мог бы «наказать». Кстати, экипаж ГАИ стоял напротив на светофоре, но никак не отреагировал на происшествие, — говорится в подписи к видео.

Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием.

— По данному факту сообщение в дежурную часть Госавтоинспекции города Новосибирска не поступало. По данной публикации будет проведена проверка и принято процессуальное решение, — пояснили в инспекции.

Ранее в Новосибирске задержали водителя Honda CR-V, который в субботу сбил 14-летнего подростка на улице Бийской, а после скрылся с места ДТП.

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