Четыре человека пострадали при взрыве у кафе в Забайкалье
Неизвестный взорвал предмет, похожий на гранату
Четыре человека пострадали при взрыве похожего на гранату предмета у кафе в забайкальском городе Шилке, сообщили корреспонденту «Чита.Ру» 6 ноября в Министерстве здравоохранения края.
Неизвестный взорвал предмет, похожий на гранату, возле кафе «Байкал» в городе Шилке в ночь на 6 ноября.
— Пострадали четыре человека. У троих состояние удовлетворительное, не госпитализированы. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован в шилкинскую центральную районную больницу, — говорится в сообщении.
Ситуацию пока никак не комментируют в следственном управлении СКР по Забайкалью и управлении МВД региона.
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