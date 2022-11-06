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Четыре человека пострадали при взрыве у кафе в Забайкалье

Неизвестный взорвал предмет, похожий на гранату

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Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в шилкинской ЦРБ

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Четыре человека пострадали при взрыве похожего на гранату предмета у кафе в забайкальском городе Шилке, сообщили корреспонденту «Чита.Ру» 6 ноября в Министерстве здравоохранения края.

Неизвестный взорвал предмет, похожий на гранату, возле кафе «Байкал» в городе Шилке в ночь на 6 ноября.

— Пострадали четыре человека. У троих состояние удовлетворительное, не госпитализированы. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован в шилкинскую центральную районную больницу, — говорится в сообщении.

Ситуацию пока никак не комментируют в следственном управлении СКР по Забайкалью и управлении МВД региона.

В ночь на 5 ноября крупный пожар произошел в костромском клубе «Полигон», в результате погибли полтора десятка человек. Подробности инцидента — в нашем сюжете.

ЗабайкальеВзрывПострадавшие
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