«Частично перекрывали улицу»: кафе узбекской кухни сгорело рядом с Хилокским рынком в Новосибирске
Пострадавших в пожаре нет
В Ленинском районе Новосибирска 6 ноября сгорело здание кафе восточной кухни «Самовар». Пожар начался около четырех утра. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, загорелось одноэтажное здание по адресу Суходольная, 20,
— Выезд — в 03:50, в 04:57 ликвидация открытого горения на площади
В группе «АСТ-54» опубликовали видео пожара. Огонь был виден с соседних улиц.
По данным 2ГИС, сгорело кафе узбекской кухни «Самовар». По телефону, указанному на сайте 2ГИС, на звонки не отвечают.
В Новосибирской области частный дом на станции Безменово в Черепановском районе выгорел из-за воспламенившейся детской игрушки.