20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 62.10
eur 60.61
Тема дняПерекрывали улицу из-за пожара в кафе
Все новости
Все новости

«Частично перекрывали улицу»: кафе узбекской кухни сгорело рядом с Хилокским рынком в Новосибирске

Пострадавших в пожаре нет

3 404
ds

Пожар начался утром в воскресенье

Поделиться

В Ленинском районе Новосибирска 6 ноября сгорело здание кафе восточной кухни «Самовар». Пожар начался около четырех утра. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, загорелось одноэтажное здание по адресу Суходольная, 20, к. 1 площадью 20 на 25 метров.

— Выезд — в 03:50, в 04:57 ликвидация открытого горения на площади 500 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники, 36 человек личного состава. В целях бесперебойной подачи воды частично перекрывалась улица Хилокская, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В группе «АСТ-54» опубликовали видео пожара. Огонь был виден с соседних улиц.

По данным 2ГИС, сгорело кафе узбекской кухни «Самовар». По телефону, указанному на сайте 2ГИС, на звонки не отвечают.

В Новосибирской области частный дом на станции Безменово в Черепановском районе выгорел из-за воспламенившейся детской игрушки.

По теме

МЧСКафеПожар
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2