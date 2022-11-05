«А вы не взорветесь?»: посетители ТРЦ «Аура» устроили драку на парковке из-за женщин в хиджабах

Вчера вечером, 4 ноября, на парковке ТРЦ «Аура» произошел конфликт между несколькими мужчинами. Как рассказал НГС Виталий Полищук, администратор телеграм-канала «ACT-54 Black», ссылаясь на очевидцев, несколько парней оскорбили женщин в хиджабах, после чего началась потасовка.



Виталий Полищук сообщил в разговоре с НГС, что он вчера вечером вышел на уличную парковку ТРЦ «Аура», которая находится со стороны улицы Ипподромской. Администратор телеграм-канала «ACT-54 Black» заметил мужчину, бежавшего к желтой Toyota Vitz. Виталий подумал, что это жулик, поэтому решил развернуть машину и помочь его поймать, но охранник сказал, что мужчины что-то не поделили.