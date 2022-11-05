«А вы не взорветесь?»: посетители ТРЦ «Аура» устроили драку на парковке из-за женщин в хиджабах
По словам одного из участников драки, обидчиков женщин было четверо
Вчера вечером, 4 ноября, на парковке ТРЦ «Аура» произошел конфликт между несколькими мужчинами. Как рассказал НГС Виталий Полищук, администратор телеграм-канала «ACT-54 Black», ссылаясь на очевидцев, несколько парней оскорбили женщин в хиджабах, после чего началась потасовка.
Виталий Полищук сообщил в разговоре с НГС, что он вчера вечером вышел на уличную парковку ТРЦ «Аура», которая находится со стороны улицы Ипподромской. Администратор телеграм-канала «ACT-54 Black» заметил мужчину, бежавшего к желтой Toyota Vitz. Виталий подумал, что это жулик, поэтому решил развернуть машину и помочь его поймать, но охранник сказал, что мужчины что-то не поделили.
— Я сел в свою машину, потому что она начала мешать другим проехать. Ко мне подбегает мужчина с разбитым лицом — Ахмад, начинает садиться на пассажирское сиденье. Я отъехал, вышел из машины. Спустя время подошли женщины в хиджабах, которые сказали, что их оскорбили, — рассказал НГС Виталий Полищук.
На видео, которое было опубликовано в телеграм-канала «ACT-54 Black», Ахмад говорит, что обидчиков было четыре человека, у одного из них был пистолет.
— Говорил супруге и сестре: «А вы не взорветесь?» — говорит Ахмад в ролике.
По словам мужчины, женщины позвонили Ахмаду, который приехал в торговый центр вместе с другом, чтобы отстоять честь женщин. Конфликт переместился на подземную парковку, где Ахмаду разбили лицо, а в другого мужчину якобы выстрелили. На месте работали полиция и Росгвардия.
— Как рассказал мне очевидец, мужчина, в которого якобы выстрелили, корчился от боли. Не думаю, что было огнестрельное ранение, если и стреляли, то из травматического пистолета, — отметил Виталий Полищук.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что заявление в полицию не поступало, пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, наличие оружия не подтверждается, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
На момент публикации прокомментировать ситуацию в ТРЦ «Аура» не смогли и попросили набрать завтра.
В начале недели мы рассказывали о том, как после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей. Вокруг стояли школьники и снимали потасовку на видео.