«Ей оставалось два шага, чтобы выжить»: что известно о гибели
14-летней девочки на железной дороге под Новосибирском
НГС поговорил с очевидцем произошедшего
Вчера, 1 ноября, недалеко от станции Аэрофлот в Оби поезд насмерть сбил
Как рассказала журналисту НГС свидетельница, девочка была в наушниках и переходила дорогу не спеша, обычным шагом.
— Я не успела ей ничего закричать. Девочке оставалось два шага, чтобы выжить. Она могла успеть перейти, если бы немного ускорилась и побежала. Она одной ногой перешагнула через пути, и оставалось перешагнуть второй, тогда бы трагедии не произошло, — поделилась женщина.
По словам очевидца, машинист начал подавать сигнал от станции Аэрофлот, но у девочки играла музыка в наушниках, поэтому поезд она не заметила.
— Она даже не повернула голову и не слышала гудок. Ее ударило на моих глазах, — отметила женщина.
Собеседница НГС рассказала, что она вызвала скорую, которая ехала примерно
— После моя подруга проходила в этом месте и рассказала, что девочка лежала одна, накрытая медицинской простынкой, — поделилась очевидица.
По предварительным данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, девочка переходила железнодорожные пути в неположенном месте в капюшоне и наушниках, а машинист подавал сигналы повышенной громкости.
— Проводится доследственная проверка, следователи и криминалисты СК России устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе СК на транспорте.
НГС направил запрос в РЖД, чтобы узнать, как планируют обезопасить переход на станции Аэрофлот.
В июле электропоезд сбил подростка на Первомайке, тогда девочку доставили в реанимацию.