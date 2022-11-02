«Ей оставалось два шага, чтобы выжить»: что известно о гибели 14-летней девочки на железной дороге под Новосибирском

Вчера, 1 ноября, недалеко от станции Аэрофлот в Оби поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку. После случившегося Следственный комитет на транспорте начал проверку. НГС поговорил со свидетельницей происшествия, которая утверждает, что девочка могла спастись, если бы немного поторопилась.



Как рассказала журналисту НГС свидетельница, девочка была в наушниках и переходила дорогу не спеша, обычным шагом.