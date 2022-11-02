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«Ей оставалось два шага, чтобы выжить»: что известно о гибели 14-летней девочки на железной дороге под Новосибирском

НГС поговорил с очевидцем произошедшего

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Трагедия произошла в вечернее время

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Вчера, 1 ноября, недалеко от станции Аэрофлот в Оби поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку. После случившегося Следственный комитет на транспорте начал проверку. НГС поговорил со свидетельницей происшествия, которая утверждает, что девочка могла спастись, если бы немного поторопилась.

Как рассказала журналисту НГС свидетельница, девочка была в наушниках и переходила дорогу не спеша, обычным шагом.

— Я не успела ей ничего закричать. Девочке оставалось два шага, чтобы выжить. Она могла успеть перейти, если бы немного ускорилась и побежала. Она одной ногой перешагнула через пути, и оставалось перешагнуть второй, тогда бы трагедии не произошло, — поделилась женщина.

По словам очевидца, машинист начал подавать сигнал от станции Аэрофлот, но у девочки играла музыка в наушниках, поэтому поезд она не заметила.

— Она даже не повернула голову и не слышала гудок. Ее ударило на моих глазах, — отметила женщина.

Собеседница НГС рассказала, что она вызвала скорую, которая ехала примерно 15 минут, а после приезда бригады ушла, не дождавшись полицию.

— После моя подруга проходила в этом месте и рассказала, что девочка лежала одна, накрытая медицинской простынкой, — поделилась очевидица.

По предварительным данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, девочка переходила железнодорожные пути в неположенном месте в капюшоне и наушниках, а машинист подавал сигналы повышенной громкости.

— Проводится доследственная проверка, следователи и криминалисты СК России устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе СК на транспорте.

НГС направил запрос в РЖД, чтобы узнать, как планируют обезопасить переход на станции Аэрофлот.

В июле электропоезд сбил подростка на Первомайке, тогда девочку доставили в реанимацию.

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