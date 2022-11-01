В новосибирской школе избили подростка и сняли процесс на видео — к истории подключился СКР

Руководство СУ СК России по Новосибирской области инициировало вопрос о передаче материалов проверки по избиению 14-летнего мальчика в школе. Как сообщает пресс-служба регионального СК, инцидент произошел в селе Новолуговом Новосибирского района.



По данным следствия, во время одного из уроков между двумя одноклассниками произошел словесный конфликт, который перерос в драку. После окончания занятий на территории школы 13-летний подросток избил 14-летнего , в результате чего последний был госпитализирован в медучреждение с множественными телесными повреждениями.