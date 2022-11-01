В новосибирской школе избили подростка и сняли процесс на
видео — к истории подключился СКР
Региональный СК ходатайствует о передаче материалов проверки по факту происшествия
Руководство СУ СК России по Новосибирской области инициировало вопрос о передаче материалов проверки по избиению
По данным следствия, во время одного из уроков между двумя одноклассниками произошел словесный конфликт, который перерос в драку. После окончания занятий на территории школы
Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователям предстоит установить причину и мотивы случившегося.
— В целях установления всех обстоятельств происшествия руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором города Оби инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — указано в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.
В соцсетях появилось видео, на котором якобы запечатлен конфликт между подростками. На нем видно, как другие дети стояли, смотрели и снимали происходящее на телефоны.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе администрации Новосибирского района, конфликт произошел
Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске