20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 61.62
eur 61.12
Тема дняНа стеле на площади Калинина включили подсветку
Все новости
Все новости

В новосибирской школе избили подростка и сняли процесс на видео — к истории подключился СКР

Региональный СК ходатайствует о передаче материалов проверки по факту происшествия

303
ds

Инцидент произошел в селе Новолуговом в конце октября

Поделиться

Руководство СУ СК России по Новосибирской области инициировало вопрос о передаче материалов проверки по избиению 14-летнего мальчика в школе. Как сообщает пресс-служба регионального СК, инцидент произошел в селе Новолуговом Новосибирского района.

По данным следствия, во время одного из уроков между двумя одноклассниками произошел словесный конфликт, который перерос в драку. После окончания занятий на территории школы 13-летний подросток избил 14-летнего, в результате чего последний был госпитализирован в медучреждение с множественными телесными повреждениями.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователям предстоит установить причину и мотивы случившегося.

— В целях установления всех обстоятельств происшествия руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором города Оби инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — указано в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

В соцсетях появилось видео, на котором якобы запечатлен конфликт между подростками. На нем видно, как другие дети стояли, смотрели и снимали происходящее на телефоны.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе администрации Новосибирского района, конфликт произошел 27 октября между двумя мальчиками из 8-го класса. После драки пострадавший школьник пришел домой, ночью ему стало плохо, после чего родители вызвали скорую. Отец ребенка ищет свидетелей случившегося.

Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске 15-летние подростки избили 13-летнего школьника прямо у него дома. В причинах конфликта разбирается полиция.

По теме

ИзбиениеШкольникСУ СК РФ по Новосибирской областиНоволуговое
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2