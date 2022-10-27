Сибирячка продавала подделки под видом парфюма известных
брендов — ее объявили в розыск
В Новосибирске женщина похитила
В Новосибирске полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в мошенничестве. По данным следствия, сибирячка зарабатывала на продаже подделок под видом дорогих духов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Женщина под предлогом продажи парфюмерии известных брендов похитила у потерпевших денежные средства в сумме
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что девушка подходила к людям на улице и предлагала образцы продукции, после чего предлагала купить духи. Ей переводили деньги за парфюмерию, однако та оказывалась контрафактом ненадлежащего качества.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (
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В сентябре полиция объявила в розыск двух женщин, одна из которых отбыла срок за причинение тяжкого вреда здоровью и ложный донос, другая — за кражи. Их подозревают в уклонении от административного надзора.