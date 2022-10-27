Сибирячка продавала подделки под видом парфюма известных брендов — ее объявили в розыск

В Новосибирске полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в мошенничестве. По данным следствия, сибирячка зарабатывала на продаже подделок под видом дорогих духов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.



— Женщина под предлогом продажи парфюмерии известных брендов похитила у потерпевших денежные средства в сумме 24 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

