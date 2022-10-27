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Сибирячка продавала подделки под видом парфюма известных брендов — ее объявили в розыск

В Новосибирске женщина похитила 24 тысячи рублей под видом продажи брендовых духов

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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

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В Новосибирске полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в мошенничестве. По данным следствия, сибирячка зарабатывала на продаже подделок под видом дорогих духов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Женщина под предлогом продажи парфюмерии известных брендов похитила у потерпевших денежные средства в сумме 24 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что девушка подходила к людям на улице и предлагала образцы продукции, после чего предлагала купить духи. Ей переводили деньги за парфюмерию, однако та оказывалась контрафактом ненадлежащего качества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Женщину разыскивает отдел полиции № 4 «Калининский» УМВД России по Новосибирску.

Если вы располагаете информацией о личности подозреваемой, обратитесь в полицию по телефонам 232-30-02, +7 913 776-06-12. Всем обратившимся гарантируют конфиденциальность.

В сентябре полиция объявила в розыск двух женщин, одна из которых отбыла срок за причинение тяжкого вреда здоровью и ложный донос, другая — за кражи. Их подозревают в уклонении от административного надзора.

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