На юге озера Байкал произошло землетрясение — какой интенсивности были толчки
Это второе землетрясение вблизи водоема за последние
Утром 25 октября на юге Байкала в Иркутской области произошло землетрясение, сообщают наши коллеги c портала IRCITY.RU со ссылкой на Telegram-канал Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки зафиксировали в 08:33, интенсивность толчков в эпицентре — 6,4 балла, в Иркутске —
По данным ГУ МЧС по Иркутской области, информация о разрушениях после землетрясения во всех муниципальных образованиях на пульт ЕДДС не поступала. Также на пульт диспетчерской не сообщали о пострадавших.
Напомним, 14 октября в районе озера Байкал также произошло землетрясение. Аналогичное происшествие зафиксировали в Новосибирской области