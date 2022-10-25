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На юге озера Байкал произошло землетрясение — какой интенсивности были толчки

Это второе землетрясение вблизи водоема за последние 11 дней

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Подземные толчки зафиксировали в 08:33 25 октября

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Утром 25 октября на юге Байкала в Иркутской области произошло землетрясение, сообщают наши коллеги c портала IRCITY.RU со ссылкой на Telegram-канал Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в 08:33, интенсивность толчков в эпицентре — 6,4 балла, в Иркутске — 3–4 балла. В Байкальске, Шелехове и Ангарске ощущалось на 3 балла. Энергетический класс сейсмособытия составил 12,4. Магнитуда землетрясения — 4,7.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, информация о разрушениях после землетрясения во всех муниципальных образованиях на пульт ЕДДС не поступала. Также на пульт диспетчерской не сообщали о пострадавших.

Напомним, 14 октября в районе озера Байкал также произошло землетрясение. Аналогичное происшествие зафиксировали в Новосибирской области 11 октября.

БайкалИркутская областьЗемлетрясениеНовосибирск землетрясение
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