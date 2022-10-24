Полиция отправилась вызволять сибирячку, которую избил и запер возлюбленный
Гражданский муж женщины был вооружен ножом
Полицейским пришлось спасать
— Прибывшим полицейским хозяйка дома рассказала, что из Карасукского района приехала ее родственница с сожителем. Между гражданскими супругами возник конфликт, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Мужчина избил возлюбленную, затем, угрожая ей ножом, отвел в баню, где запер. Полицейские вызвали подмогу — оперативников и ответственного от руководства отдела.
— Сотрудники полиции по периметру окружили дом и постройки. Руководитель группы в ходе переговоров смог войти в помещение, где находилась потерпевшая с подозреваемым, который продолжал вести себя неадекватно и требовал полицейских покинуть двор, — рассказали в ведомстве. — Поняв, что от четкости принятых мер зависит жизнь человека, применив отвлекающий маневр, сотрудник полиции резко выбил нож из рук злоумышленника, что позволило произвести его задержание
В итоге женщину удалось спасти, а того, кто ее удерживал, — задержать. Ранее он уже привлекался за кражи и совершение особо тяжкого преступления.
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