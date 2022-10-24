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Полиция отправилась вызволять сибирячку, которую избил и запер возлюбленный

Гражданский муж женщины был вооружен ножом

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Задержанный ранее уже привлекался за кражи и совершение особо тяжкого преступления

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Полицейским пришлось спасать 26-летнюю женщину, которую запер в бане гражданский муж в Купино в Новосибирской области. Инцидент произошел 20 октября около 19:20.

— Прибывшим полицейским хозяйка дома рассказала, что из Карасукского района приехала ее родственница с сожителем. Между гражданскими супругами возник конфликт, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина избил возлюбленную, затем, угрожая ей ножом, отвел в баню, где запер. Полицейские вызвали подмогу — оперативников и ответственного от руководства отдела.

— Сотрудники полиции по периметру окружили дом и постройки. Руководитель группы в ходе переговоров смог войти в помещение, где находилась потерпевшая с подозреваемым, который продолжал вести себя неадекватно и требовал полицейских покинуть двор, — рассказали в ведомстве. — Поняв, что от четкости принятых мер зависит жизнь человека, применив отвлекающий маневр, сотрудник полиции резко выбил нож из рук злоумышленника, что позволило произвести его задержание

В итоге женщину удалось спасти, а того, кто ее удерживал, — задержать. Ранее он уже привлекался за кражи и совершение особо тяжкого преступления.

СУ СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы с применением оружия».

Ранее НГС рассказывал, как сотрудники полиции обезвредили 44-летнего мужчину, который насильно удерживал в магазине Кировского района пожилую женщину. Он приставил к ее горлу предмет, похожий на осколок бутылки, и потребовал вызвать представителей власти и журналистов.

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