Полиция отправилась вызволять сибирячку, которую избил и запер возлюбленный

Полицейским пришлось спасать 26-летнюю женщину, которую запер в бане гражданский муж в Купино в Новосибирской области. Инцидент произошел 20 октября около 19:20.

— Прибывшим полицейским хозяйка дома рассказала, что из Карасукского района приехала ее родственница с сожителем. Между гражданскими супругами возник конфликт, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.