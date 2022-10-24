«Самолеты были его жизнью». Что известно о погибших в Иркутске летчиках-испытателях
Почему погибли Максим Конюшин и Виктор Крюков, еще предстоит выяснить
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о пилотах, которые погибли во время крушения самолета Су-30 в Иркутске. Это Максим Конюшин и Виктор Крюков, которые работали в городе с 2015 и 2012 годов.
Максим Вячеславович Конюшин родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности «Испытания летательных аппаратов».
У него остались жена и двое детей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что дочка очень тяжело переносит гибель отца. «Договорились, что окажем семье психологическую помощь, чтобы помочь пережить эту трагедию», — написал он.
Родители Максима Вячеславовича похоронены в Москве на Троекуровском кладбище. Супруга и брат попросили оказать содействие в захоронении погибшего летчика там же. Готовим обращение в адрес Сергея Семеновича Собянина, — написал он.
Максим Конюшин награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Максиму Вячеславовичу присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ».
Майор Виктор Викторович Крюков родился на Украине в семье военного летчика. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, летчик-испытатель третьего класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск.
— Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас, — рассказал губернатор.
Специалист по авиационной безопасности и генерал-майора в отставке Владимир Попов, комментируя возможные причины происшествия, рассказал, что один из погибших пилотов был его дальним родственником.
Напомним, самолет
Хронику событий читайте в нашей онлайн-трансляции. Мы также собрали сообщения очевидцев о ЧП, а также рассказали, что происходило на месте крушения в первые часы. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
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