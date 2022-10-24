«Самолеты были его жизнью». Что известно о погибших в Иркутске летчиках-испытателях



Напомним, самолет Су-30 упал на жилой дом по адресу 2-й Советский переулок, 4 вечером 23 октября. По предварительной информации, погибли два пилота, жильцы дома не пострадали — в момент катастрофы их не было дома. Момент падения попал на видео.

