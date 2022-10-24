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Самолет упал на дом в Иркутске

«Самолеты были его жизнью». Что известно о погибших в Иркутске летчиках-испытателях

Почему погибли Максим Конюшин и Виктор Крюков, еще предстоит выяснить

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о пилотах, которые погибли во время крушения самолета Су-30 в Иркутске. Это Максим Конюшин и Виктор Крюков, которые работали в городе с 2015 и 2012 годов.

Максим Конюшин

Максим Конюшин

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Максим Вячеславович Конюшин родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности «Испытания летательных аппаратов».

У него остались жена и двое детей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что дочка очень тяжело переносит гибель отца. «Договорились, что окажем семье психологическую помощь, чтобы помочь пережить эту трагедию», — написал он.

Родители Максима Вячеславовича похоронены в Москве на Троекуровском кладбище. Супруга и брат попросили оказать содействие в захоронении погибшего летчика там же. Готовим обращение в адрес Сергея Семеновича Собянина, — написал он.

Максим Конюшин награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Максиму Вячеславовичу присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ».

Виктор Крюков

Виктор Крюков

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Майор Виктор Викторович Крюков родился на Украине в семье военного летчика. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, летчик-испытатель третьего класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск.

— Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас, — рассказал губернатор.

Специалист по авиационной безопасности и генерал-майора в отставке Владимир Попов, комментируя возможные причины происшествия, рассказал, что один из погибших пилотов был его дальним родственником.


Напомним, самолет Су-30 упал на жилой дом по адресу 2-й Советский переулок, 4 вечером 23 октября. По предварительной информации, погибли два пилота, жильцы дома не пострадали — в момент катастрофы их не было дома. Момент падения попал на видео.

Хронику событий читайте в нашей онлайн-трансляции. Мы также собрали сообщения очевидцев о ЧП, а также рассказали, что происходило на месте крушения в первые часы. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

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АвиакатастрофаПилотыКрушение Су-30 в Иркутске
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