«Крутился как бочка, а потом упал». Что говорят очевидцы о крушении
Су-30 в Иркутске
Военный самолет второй раз за неделю упал на жилой дом
Воскресным вечером 23 октября на двухэтажный жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино упал военный самолет Су-30. По информации официальных органов, он выполнял испытательный полет. В авиакатастрофе погибли оба пилота. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мы собрали рассказы местных жителей, которые стали очевидцами трагедии. Дальше — реплики горожан.
— Мы вышли из дома. Пока ждали лифт, я увидела, что на взлете стоят пожарки, самолет пролетел над нами, крутился, как бочка, а потом увидели дым. Упал не на пятиэтажку, на частный сектор, очень много домов горит, мы проехали рядом, — рассказала одна свидетельница.
— Я сегодня одну «Сушку» видел, всё нормально было. Вечером сидел дома, занимался своими делами. И тут — бам! Резкий звук, похож на взрыв. Пожар начался. Но всё быстро перекрыли, приехали пожарные, в том числе с авиазавода. Видел уже здесь начальника цеха окончательной сборки, где эти самолеты собирают, — поделился сотрудник авиазавода Александр.
— Я начала шторку задергивать, уже стемнело. И тут — бабах! Как засверкало. Я напугалась, сразу не стала выходить. Когда собралась, уже всё окантовано было. Говорят, что топлива было мало у самолета, поэтому пожара не было. Страшно, не дай бог. У нас тут как Бермудский треугольник — то «Руслан» падает, то вот это, — рассказала еще одна женщина.
— Когда упал самолет, мы были дома, занимались своими делами. Неожиданно раздался резкий звук, треск, всё затряслось. Потом приехали пожарные. Сам момент падения не видел, мы же не сидели и не ждали, что будет самолет падать, — заметил еще один очевидец.
— Сидел дома, залипал в интернете. Вдруг раздался взрыв, я сразу выбежал из дома, даже не понял, что случилось. Увидел дым со стороны Красильникова. Собрались с пацанами туда пойти, а нас не пустили, — заметил парень с улицы Пржевальского.
— Мы проживаем на Севастопольской, 60/1 — 8-й Советский переулок. Мы приехали домой минут за 10 до падения. Я пошла в сарай, слышала самолет, они постоянно летают тут. Зашла домой, гул стал громче, хлопок — и тишина. Я взглянула в окно — и тишина, потом собака залаяла очень сильно. Побежала я в другую часть дома, в небе увидела черное облако дыма, выбежала на улицу, справа в небо поднимался серый дым. Вернулась домой, мужу сказала, что самолет упал, мы поехали в ту сторону. Муж сказал, что перед хлопком выглянул в окно, увидел самолет, который летел примерно над объездной Ново-Ленино и летел неадекватно, то вверх, то вниз, — рассказала Елена.
Больше подробностей о трагедии читайте в нашей онлайн-трансляции. Мы следим за развитием событий.