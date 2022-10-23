«Крутился как бочка, а потом упал». Что говорят очевидцы о крушении Су-30 в Иркутске

— Я начала шторку задергивать, уже стемнело. И тут — бабах! Как засверкало. Я напугалась, сразу не стала выходить. Когда собралась, уже всё окантовано было. Говорят, что топлива было мало у самолета, поэтому пожара не было. Страшно, не дай бог. У нас тут как Бермудский треугольник — то «Руслан» падает, то вот это, — рассказала еще одна женщина.