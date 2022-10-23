Следователи начали проверку после смерти
20-летнего рабочего на стройке ЖК «Заельцовский»
Погибший упал с
В Новосибирске на стройке разбился
— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на одном из строительных объектов. Следователи провели осмотр места происшествия. Личность мужчины установлена, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
По данным сервиса «2ГИС», на улице Дуси Ковальчук, 248 находится жилой комплекс «Заельцовский». В пресс-службе компании-застройщика обещали уточнить информацию о трагедии в понедельник,
На этой неделе, 18 октября, в Новосибирске рабочий упал с высоты во время ремонта крыши на стрелочном заводе. Пострадавшего эвакуировали с помощью альпснаряжения.