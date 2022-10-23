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Следователи начали проверку после смерти 20-летнего рабочего на стройке ЖК «Заельцовский»

Погибший упал с 13-го этажа

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После гибели молодого рабочего началась доследственная проверка

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В Новосибирске на стройке разбился 20-летний рабочий. По предварительной информации, он сорвался с высоты 13-го этажа. Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук, 248.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на одном из строительных объектов. Следователи провели осмотр места происшествия. Личность мужчины установлена, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным сервиса «2ГИС», на улице Дуси Ковальчук, 248 находится жилой комплекс «Заельцовский». В пресс-службе компании-застройщика обещали уточнить информацию о трагедии в понедельник, 24 октября.

На этой неделе, 18 октября, в Новосибирске рабочий упал с высоты во время ремонта крыши на стрелочном заводе. Пострадавшего эвакуировали с помощью альпснаряжения.

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