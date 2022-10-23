Дыра в школе: стихия прошлась по пригороду Новосибирска — смотрим на последствия
Разрушения здания сняли на видео
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Огромный кусок крыши оторвало от здания школы
Повреждения попали на видео.
Сегодня в Новосибирске бушует сильнейший ветер — до
В школе на момент публикации никто трубку не взял. До министра образования Новосибирской области дозвониться не удалось.
В правительстве Новосибирской области сообщили, что предоставят информацию позже.
Утром ветер сорвал крышу с общежития на Станционной, 8. Что известно к этому часу, можно прочитать здесь. Мы также ведем онлайн-трансляцию о происшествии.