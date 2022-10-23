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Сорвало крышу общежития

Дыра в школе: стихия прошлась по пригороду Новосибирска — смотрим на последствия

Разрушения здания сняли на видео

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Повреждения крыши достаточно серьезные

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Огромный кусок крыши оторвало от здания школы № 18 в Мочище в Новосибирской области. Об этом в редакцию НГС сообщил один из очевидцев. Кровля не упала на землю, а сместилась в бок.

Повреждения попали на видео.

Сегодня в Новосибирске бушует сильнейший ветер — до 28 м/с. Утром он сорвал крышу с общежития на Станционной, 8.

В школе на момент публикации никто трубку не взял. До министра образования Новосибирской области дозвониться не удалось.

В правительстве Новосибирской области сообщили, что предоставят информацию позже.

Утром ветер сорвал крышу с общежития на Станционной, 8. Что известно к этому часу, можно прочитать здесь. Мы также ведем онлайн-трансляцию о происшествии.

ВетерСорвало крышуШкола
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