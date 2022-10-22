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Свинья покусала ребенка из Новосибирска на алтайской «Лохматой ферме»

На самой ферме сообщили, что будут разбираться в инциденте

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ds

Кроме свиней на ферме есть минипиги, кролики, яки и другие животные

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Свинья покусала ребенка из Новосибирской области на Алтае. Инцидент произошел на «Лохматой ферме» в Чемальском районе.

— В Чемальском районе на «Лохматой ферме» ребенка из Новосибирской области укусила свинья, — сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Там уточнили, что это случилось на прошлой неделе.

Представитель «Лохматой фермы» в разговоре подтвердил информацию об укусе.

— Они к нам не обращались, просто ушли, а потом обратились в больницу. Возможно, был небольшой укус, такое бывает. Нам сообщили об этом случае, но мы до конца еще не выяснили, будем разбираться в понедельник, — рассказали на «Лохматой ферме».

«Лохматая ферма» — это «частично контактная» ферма на 23-м километре Чемальского тракта. Как указано на сайте фермы, там можно посмотреть разных птиц и животных: павлинов, страусов, верблюдов, маралов, нубийских козочек, енотов и многих других. Взрослый билет на ферму стоит 300 рублей, детский — 200 рублей. За 150 рублей можно покормить животных. В «Контур.Фокусе» компаний с таким названием нет.

В мае в Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск пытался поймать лапой гостью. Охота попала на видео: сначала кот грелся на солнышке возле сетки. Увидев посетителей, он решил сначала наточить коготки, а затем поохотиться на гостей. Кот быстро просунул лапу в сетку, но никого не поймал.

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