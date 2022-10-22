Свинья покусала ребенка из Новосибирска на алтайской «Лохматой ферме»

В мае в Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск пытался поймать лапой гостью. Охота попала на видео: сначала кот грелся на солнышке возле сетки. Увидев посетителей, он решил сначала наточить коготки, а затем поохотиться на гостей. Кот быстро просунул лапу в сетку, но никого не поймал.