Свинья покусала ребенка из Новосибирска на алтайской «Лохматой ферме»
На самой ферме сообщили, что будут разбираться в инциденте
Свинья покусала ребенка из Новосибирской области на Алтае. Инцидент произошел на «Лохматой ферме» в Чемальском районе.
— В Чемальском районе на «Лохматой ферме» ребенка из Новосибирской области укусила свинья, — сообщили в Роспотребнадзоре республики.
Там уточнили, что это случилось на прошлой неделе.
Представитель «Лохматой фермы» в разговоре подтвердил информацию об укусе.
— Они к нам не обращались, просто ушли, а потом обратились в больницу. Возможно, был небольшой укус, такое бывает. Нам сообщили об этом случае, но мы до конца еще не выяснили, будем разбираться в понедельник, — рассказали на «Лохматой ферме».
«Лохматая ферма» — это «частично контактная» ферма на
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