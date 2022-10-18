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Три человека погибли, 19 госпитализированы. Всё, что известно о крушении самолета в Ейске к этому часу

Собираем хронику событий в одном материале

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Самолет упал на девятиэтажный дом

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17 октября в Ейске на жилой девятиэтажный дом упал военный самолет Су-34. Собираем хронику событий в одном материале.

Трагедия произошла в доме на Коммунистической улице. Двум летчикам удалось катапультироваться. Они рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Су-34 упал в 150 метрах от 7-й школы Ейска — в момент ЧП в ней находилось несколько сотен детей. Удар был такой силы, что задрожали стены, помещение заволокло дымом. Преподаватели оперативно собрали учеников и вывели на улицу, в сторону от пожара, сообщили очевидцы.

Совсем рядом с местом падения Су-34 также находится детский сад

Совсем рядом с местом падения Су-34 также находится детский сад

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На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Также выехали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Ейского района Роман Бублик и краевой прокурор Сергей Табельский.

Рядом установили специальный пункт, где жителям старались оказать необходимую помощь.

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— Там страшное. Полностью горит полдома с первого по девятый этаж. Постоянно [слышны] взрывы, вылетают окна. Сгорело примерно 30 квартир, говорят эмчеэсники по рации. Огонь такой, что на автовокзале люди чувствуют. Всё вокруг оцеплено. Машины не пропускают в ту сторону, — рассказывал о происходящем очевидец.

В пожаре пострадали 130 квартир. Многоэтажку отключили от коммуникаций. Всех жителей загоревшегося дома, а также жильцов близлежащих домов эвакуировали. В Ейской ЦРБ развернули 11 коек реанимации и 8 операционных. К этому моменту было известно о двух погибших и 15 госпитализированных.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске. Статью, по которой возбуждено дело, в СК не уточнили.

Примерно через два с половиной часа после падения самолета пожар в доме удалось потушить. Для этого было привлечено более 410 человек и 105 единиц техники.

Тем временем в центре Ейска организовали три пункта временного размещения пострадавших: Дом офицеров, гостиница «Ейск» и ГДК. В город вылетели Глава МЧС России Александр Куренков b глава Минздрава Александр Мурашко.

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Глава Краснодарского края пообщался с жильцами пострадавшего дома.

— Обсудили и фейки, которые уже начали распространять. В частности, что самолет был с боекомплектом, который начал детонировать после падения, — сообщили в краевом оперштабе.

Вот что известно о военном самолете Су-34, который упал на жилую многоэтажку.

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Позже Вениамин Кондратьев объявил, что в Ейске на месте падения самолета ввели режим ЧС. Также губернатор озвучил суммы материальной помощи для родственников погибших и пострадавших.

  1. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей.
  2. Также на каждого прописанного члена семьи: при частичной утрате имущества — 50 тысяч рублей; при полной потере имущества — на каждого члена семьи 100 тысяч рублей.
  3. Пострадавшим в случае лёгкого вреда здоровью выплатим по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тысяч рублей.
  4. Родственникам погибших — 1 миллион рублей.

Тем временем на месте ЧП спасатели уже разбирали завалы и ликвидировали последствия пожара. Эвакуированные продолжали разъезжаться в пункты временного размещения. Их было организовано шесть.

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В штабе на месте ЧС сообщили что под завалами в доме могут быть люди.

По последним данным, число пострадавших в результате падения Су-34 составило 19 человек, среди них две беременных женщины, по официальным данным, погибли три человека.

Мы собираем всю информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.

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