Три человека погибли, 19 госпитализированы. Всё, что известно о крушении самолета в Ейске к этому часу

В пожаре пострадали 130 квартир. Многоэтажку отключили от коммуникаций. Всех жителей загоревшегося дома, а также жильцов близлежащих домов эвакуировали. В Ейской ЦРБ развернули 11 коек реанимации и 8 операционных. К этому моменту было известно о двух погибших и 15 госпитализированных.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске. Статью, по которой возбуждено дело, в СК не уточнили.

Примерно через два с половиной часа после падения самолета пожар в доме удалось потушить. Для этого было привлечено более 410 человек и 105 единиц техники.