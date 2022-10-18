Три человека погибли, 19 госпитализированы. Всё, что известно о крушении самолета в Ейске к этому часу
Собираем хронику событий в одном материале
17 октября в Ейске на жилой девятиэтажный дом упал военный самолет Су-34. Собираем хронику событий в одном материале.
Трагедия произошла в доме на Коммунистической улице. Двум летчикам удалось катапультироваться. Они рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
Су-34 упал в 150 метрах от 7-й школы Ейска — в момент ЧП в ней находилось несколько сотен детей. Удар был такой силы, что задрожали стены, помещение заволокло дымом. Преподаватели оперативно собрали учеников и вывели на улицу, в сторону от пожара, сообщили очевидцы.
На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Также выехали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Ейского района Роман Бублик и краевой прокурор Сергей Табельский.
Рядом установили специальный пункт, где жителям старались оказать необходимую помощь.
— Там страшное. Полностью горит полдома с первого по девятый этаж. Постоянно [слышны] взрывы, вылетают окна. Сгорело примерно 30 квартир, говорят эмчеэсники по рации. Огонь такой, что на автовокзале люди чувствуют. Всё вокруг оцеплено. Машины не пропускают в ту сторону, — рассказывал о происходящем очевидец.
В пожаре пострадали 130 квартир. Многоэтажку отключили от коммуникаций. Всех жителей загоревшегося дома, а также жильцов близлежащих домов эвакуировали. В Ейской ЦРБ развернули 11 коек реанимации и 8 операционных. К этому моменту было известно о двух погибших и 15 госпитализированных.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске. Статью, по которой возбуждено дело, в СК не уточнили.
Примерно через два с половиной часа после падения самолета пожар в доме удалось потушить. Для этого было привлечено более 410 человек и 105 единиц техники.
Тем временем в центре Ейска организовали три пункта временного размещения пострадавших: Дом офицеров, гостиница «Ейск» и ГДК. В город вылетели Глава МЧС России Александр Куренков b глава Минздрава Александр Мурашко.
Глава Краснодарского края пообщался с жильцами пострадавшего дома.
— Обсудили и фейки, которые уже начали распространять. В частности, что самолет был с боекомплектом, который начал детонировать после падения, — сообщили в краевом оперштабе.
Вот что известно о военном самолете Су-34, который упал на жилую многоэтажку.
Позже Вениамин Кондратьев объявил, что в Ейске на месте падения самолета ввели режим ЧС. Также губернатор озвучил суммы материальной помощи для родственников погибших и пострадавших.
- Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей.
- Также на каждого прописанного члена семьи: при частичной утрате имущества — 50 тысяч рублей; при полной потере имущества — на каждого члена семьи 100 тысяч рублей.
- Пострадавшим в случае лёгкого вреда здоровью выплатим по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тысяч рублей.
- Родственникам погибших — 1 миллион рублей.
Тем временем на месте ЧП спасатели уже разбирали завалы и ликвидировали последствия пожара. Эвакуированные продолжали разъезжаться в пункты временного размещения. Их было организовано шесть.
В штабе на месте ЧС сообщили что под завалами в доме могут быть люди.
По последним данным, число пострадавших в результате падения Су-34 составило 19 человек, среди них две беременных женщины, по официальным данным, погибли три человека.
Мы собираем всю информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.