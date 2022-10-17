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Военный самолет упал в ЕйскеПодробности

МЧС подтвердило гибель двух человек при падении самолета в Ейске

Также стало известно о пострадавших

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По факту крушения возбуждено уголовное дело

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МЧС сообщает, что в результате крушения Су-34 в Ейске два человека погибли, 15 госпитализированы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что, по предварительным данным, после падения самолета в Ейске пострадало 17 квартир жилого дома.

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщает, что в Ейск направлены специалисты ожогового отделения из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

В Кремле сообщают, что президент РФ Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск. Также глава государства поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета.

Обо всём, что известно о происшествии, вы можете оперативно узнавать в онлайн-репортаже на 161.RU.

Владимир ПутинКраснодарский крайСу-34КрушениеКрушение самолетаСамолетВениамин КондратьевЕйск
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