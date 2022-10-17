МЧС подтвердило гибель двух человек при падении самолета в Ейске
Также стало известно о пострадавших
МЧС сообщает, что в результате крушения Су-34 в Ейске два человека погибли, 15 госпитализированы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что, по предварительным данным, после падения самолета в Ейске пострадало 17 квартир жилого дома.
Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщает, что в Ейск направлены специалисты ожогового отделения из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи.
По факту крушения возбуждено уголовное дело.
В Кремле сообщают, что президент РФ Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск. Также глава государства поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета.
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