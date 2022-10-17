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Тема дняСмертельное ДТП с пожаром на трассе
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Увезли в больницу с травмами — иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы

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ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе

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17 октября в Болотнинском районе Новосибирской области иномарка сбила 12-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.

— 30-летняя женщина-водитель, управляя Opel Astra, двигалась по улице Титова в сторону улицы Степной. В пути следования, на регулируемом пешеходном переходе, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Болотнинскому району.

В результате ДТП 12-летнего подростка госпитализировали с травмами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее мы рассказывали о том, что 10 октября 31-летний водитель на автомобиле Toyota Sprinter Carib сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

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