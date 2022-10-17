Увезли в больницу с травмами — иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы
17 октября в Болотнинском районе Новосибирской области иномарка сбила 12-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.
— 30-летняя женщина-водитель, управляя Opel Astra, двигалась по улице Титова в сторону улицы Степной. В пути следования, на регулируемом пешеходном переходе, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Болотнинскому району.
В результате ДТП 12-летнего подростка госпитализировали с травмами. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее мы рассказывали о том, что 10 октября 31-летний водитель на автомобиле Toyota Sprinter Carib сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.