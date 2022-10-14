В Татарске в доме для детей-сирот рухнул пол — жильцам придется самим делать ремонт
Ни одна управляющая компания не берет дом на обслуживание из-за долгов бывших жильцов
В квартире в городе Татарске Новосибирской области провалился пол в ванной. По словам хозяина квартиры Дмитрия Овчаренко, доски сгнили из-за постоянной сырости, а крысы буквально изгрызли весь дом.
12 октября Дмитрий Овчаренко вернулся из поездки в свою квартиру, расположенную в доме
— Пол провалился от того, что сырость в подвале и крысы прогрызли. За домом никто не следит, никто не ухаживает, никаких служб коммунальных. Я уже сам всё сделал, потому что жить невыносимо было — запах и холодно, — заявил в беседе с НГС Дмитрий Овчаренко.
Дом был построен в 2012 году по программе расселения детей-сирот, говорит мужчина. За 10 лет здание пришло в запустение, квартиры перепроданы. В настоящее время его не обслуживает ни одна управляющая компания.
— Сайдинг отваливается от стен. Дома холодно: стены у нас сделаны из гипсокартона, и там всё изъедено крысами. Поэтому в холода его сильно продувает. Теперь пол. Не ровен час, спать будем, под землю уйдем. В остальных комнатах пол, скорее всего, тоже прогнил, — подчеркнул Овчаренко.
По словам мужчины, собственники объединялись, «ходили в администрацию, чтобы власти хоть какие-то меры приняли, но ни до кого не смогли достучаться».
Заместитель главы администрации Татарска Людмила Кузнецова в беседе с журналистом НГС заявила, что муниципалитет ответственность за состояние квартиры Овчаренко не несет, поскольку жилье приватизировано.
— Она, [квартира], находится у него в собственности. Дом у нас на балансе не стоит, мы принимали от районной администрации только квартиры, — коротко прокомментировала Кузнецова.
Замглавы по вопросам ЖКХ Виктор Барбашин пояснил, что управляющие компании не берутся обслуживать дом на Карбышева, потому что за время, пока там жили сироты, скопился большой долг за коммунальные услуги — более 1,3 миллиона рублей.
— Дом был построен для переселения детей-сирот, и ни один из этой категории граждан не оплачивал коммунальные услуги. Все управляющие компании отказываются, поэтому и состояние дома соответствующее. Сейчас граждане продали квартиры по заниженной стоимости, туда заселились пенсионеры. Категория ответственных граждан начала оплачивать услуги. Готовим конкурс на управление домом, — отметил Барбашин.
При этом он подчеркнул, что последствия инцидента в квартире Овчаренко собственнику придется устранять за свой счет, поскольку ответственность за происходящее в приватизированном жилье несет только владелец. Однако, по словам Барбашина, специалисты администрации в ближайшее время осмотрят место инцидента на предмет опасности для жизни и здоровья жильцов, составят акт.
Качество домов для расселения иногда оставляет желать лучшего. Так, в марте в Купино женщина провалилась в прогнивший пол в ванной, а в сентябре в Барабинске ветром снесло стену здания.