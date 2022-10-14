В Татарске в доме для детей-сирот рухнул пол — жильцам придется самим делать ремонт

В квартире в городе Татарске Новосибирской области провалился пол в ванной. По словам хозяина квартиры Дмитрия Овчаренко, доски сгнили из-за постоянной сырости, а крысы буквально изгрызли весь дом.



12 октября Дмитрий Овчаренко вернулся из поездки в свою квартиру, расположенную в доме № 24 на улице Карбышева. Мужчина сразу обратил внимание на покосившийся унитаз в ванной. Ступив на пол, он обнаружил, что доски шатаются. Дмитрий решил не дожидаться, пока сантехника провалится под землю: как только демонтировал ванну и унитаз, пол рухнул.

