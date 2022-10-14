Автомобиль влетел в столб в Кировском районе — момент ДТП попал на видео
Двоих мужчин госпитализировали
В Новосибирске утром 14 октября автомобиль каршеринговой компании «Делимобиль» врезался в столб. ДТП произошло напротив дома Петухова,105/1 около 10:30.
Как сообщила читательница НГС, на место аварии прибыли реанимация, сотрудники ГИБДД и МЧС. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области подтвердили факт ДТП.
— Это на Николая Сотникова. Volkswagen Polo совершил наезд на фонарный столб. Предположительно, пострадало двое мужчин. Их госпитализировали с предварительным диагнозом «травма головы». Пожарные и спасатели МАСС проводили отключение аккумулятора, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В ГИБДД по Новосибирской области информации о ДТП нет. Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич отказался комментировать происшествие и работу скорой помощи на нем. Мы обратились за комментарием в пресс-службу компании «Делимобиль», но на момент публикации ответа не было.
Ночью 10 октября в Центральном районе Новосибирска автомобиль сбил 40-летнего пешехода. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу, а водитель машины скрылся с места аварии.