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В районе озера Байкал произошло землетрясение — какой силы были толчки

По данным сейсмологов, эпицентр находится в поселке Большое Голоустное Иркутского района

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После землетрясения в Новосибирской области, которое случилось 11 октября, аналогичное происшествие зафиксировали в Иркутской области утром 14 октября. Как сообщается в сводке Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН, эпицентр находился в акватории озера Байкал в районе поселка Большое Голоустное Иркутского района.

Толчки зафиксировали в 08:54 по иркутскому времени. Магнитуда землетрясения составила 5,6, информации об интенсивности сейсмособытия в сводке не содержится. Кроме того, по данным Алтае-Саянского филиала, в 08:56 также было зафиксировано землетрясение в районе озера Хубсугул с магнитудой 5,4.

— Сегодня утром, в 08:54, в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. С последующими афтершоками. Эпицентр и интенсивность в настоящее время устанавливают специалисты. Информация уточняется, — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Новосибирской области землетрясение случилось вечером 11 октября в Купинском районе. Магнитуда составила 4,8. В МЧС сообщили, что обошлось без жертв и разрушений, но жители почувствовали толчки.

ИркутскНовосибирскЗемлетрясение
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