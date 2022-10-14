В районе озера Байкал произошло землетрясение — какой силы были толчки
По данным сейсмологов, эпицентр находится в поселке Большое Голоустное Иркутского района
После землетрясения в Новосибирской области, которое случилось
Толчки зафиксировали в 08:54 по иркутскому времени. Магнитуда землетрясения составила 5,6, информации об интенсивности сейсмособытия в сводке не содержится. Кроме того, по данным Алтае-Саянского филиала, в 08:56 также было зафиксировано землетрясение в районе озера Хубсугул с магнитудой 5,4.
— Сегодня утром, в 08:54, в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. С последующими афтершоками. Эпицентр и интенсивность в настоящее время устанавливают специалисты. Информация уточняется, — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Новосибирской области землетрясение случилось вечером