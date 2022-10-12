«Четыре раза запускали сердце». Друзья рассказали о мобилизованном отце троих детей, который умер в Еланском гарнизоне

С редакцией E1.RU также связались друзья погибшего.



— Вчера утром с ним разговаривал мой муж. Кирилл ему говорил, что приболел, у него поднялась температура, поэтому даже не пошел на учения, — рассказала E1.RU волонтер поискового отряда. — Супруг спрашивал, может, ему что-то нужно, может, какую посылку ему собрать. Коллега из другого спасательного отряда вчера отвозил туда посылки и гуманитарную помощь, а вечером сообщил, что его больше нет.



До этого Кирилл просил привезти ему флаг отряда.



— Мужу он рассказывал, что всё получил, но не успел открыть, сил не было. Телефонный разговор состоялся утром, а буквально через два часа его не стало, — добавила наша собеседница.

