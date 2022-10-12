«Четыре раза запускали сердце». Друзья рассказали о мобилизованном отце троих детей, который умер в Еланском гарнизоне
У Кирилла Богданова полгода назад родилась дочь, а старший сын получил паспорт
Мобилизованным, который скончался от остановки сердца в Еланском учебном гарнизоне, оказался волонтер поискового отряда «Феникс» Кирилл Богданов из Верхней Салды.
О смерти военнослужащего E1.RU рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
— Вчера ему стало плохо, — уточнил депутат. — Молодой человек обратился в санчасть, где у него ухудшилось состояние, остановилось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия. Четыре раза запускали сердце, но, к сожалению, он скончался, спасти его не удалось.
Также накануне, 11 октября, на странице главы поискового отряда Павла Фетисова появилась запись о смерти Кирилла.
— Сегодня остановилось сердце нашего волонтера, друга, брата не по крови, а по духу, — говорится в записи Павла Фетисова. — Хороший был человек, светлый и добрый, всегда готов был прийти на помощь, днем и ночью. Всегда рвался вперед всех на поиски, хотя знал, что дома есть семья и дети. Как руководитель отряда и просто человек выражаю искренние соболезнования родным и близким ему людям.
С редакцией E1.RU также связались друзья погибшего.
— Вчера утром с ним разговаривал мой муж. Кирилл ему говорил, что приболел, у него поднялась температура, поэтому даже не пошел на учения, — рассказала E1.RU волонтер поискового отряда. — Супруг спрашивал, может, ему что-то нужно, может, какую посылку ему собрать. Коллега из другого спасательного отряда вчера отвозил туда посылки и гуманитарную помощь, а вечером сообщил, что его больше нет.
До этого Кирилл просил привезти ему флаг отряда.
— Мужу он рассказывал, что всё получил, но не успел открыть, сил не было. Телефонный разговор состоялся утром, а буквально через два часа его не стало, — добавила наша собеседница.
Она уточнила, что Кирилл раньше не жаловался на здоровье, всегда выезжал на поиски. К тому же он был охотником.
— Не так давно у него дочка родилась, — уточнила волонтер. — Дочке полугода еще нет. Еще у него есть два сына, один из них недавно паспорт получил. Кирилл не пил, не страдал какими-то заболеваниями. Вчера для всех это стало большим ударом, рыдали все — и мужчины, и женщины. Всем было очень жаль.
За комментарием мы также обратились в пресс-службу Центрального военного округа Минобороны России. Ответа на момент публикации не поступило.
Ранее мы рассказывали о нескольких случаях смерти мобилизованных. Один из них —
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Кроме того, в 32-м военном городке в Екатеринбурге скончался
До этого в Елани подтвердились еще две смерти мобилизованных, оба были из Курганской области.
Всю информацию о частичной мобилизации мы собираем в специальном разделе.