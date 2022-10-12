Подробности крупного пожара в Марусино — на складе обрушилась крыша
Во время происшествия погиб
Сотрудники МЧС в течение часа ликвидировали открытое горение на складе в селе Марусино Новосибирского района. Как сообщили в пресс-службе, во время пожара обвалилась часть крыши.
К тушению пожара на складе привлекли больше 20 спасателей МЧС. Сообщение о происшествии поступило в 13:24 по местному времени.
— Для координации сил и средств на месте происшествия разворачивался штаб пожаротушения, задействовались звенья газодымозащитной службы. Спасатели одновременно с ликвидацией пожара на складе стояли на защите отдельно стоящего хранилища с горючесмазочными материалами, которое, несмотря на отдаленность и отсутствие угрозы распространения огня, при наихудшем развитии событий могло воспламениться. Здание не пострадало, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Огонь, распространившийся по смежным производственным помещениям, где находились удобрения, удалось ликвидировать. Сейчас проводятся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций и вещей.
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