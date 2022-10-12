Подробности крупного пожара в Марусино — на складе обрушилась крыша

Сотрудники МЧС в течение часа ликвидировали открытое горение на складе в селе Марусино Новосибирского района. Как сообщили в пресс-службе, во время пожара обвалилась часть крыши.

К тушению пожара на складе привлекли больше 20 спасателей МЧС. Сообщение о происшествии поступило в 13:24 по местному времени.

— Для координации сил и средств на месте происшествия разворачивался штаб пожаротушения, задействовались звенья газодымозащитной службы. Спасатели одновременно с ликвидацией пожара на складе стояли на защите отдельно стоящего хранилища с горючесмазочными материалами, которое, несмотря на отдаленность и отсутствие угрозы распространения огня, при наихудшем развитии событий могло воспламениться. Здание не пострадало, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

