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Подробности крупного пожара в Марусино — на складе обрушилась крыша

Во время происшествия погиб 49-летний мужчина

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Пожар произошел сегодня, 12 октября

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Сотрудники МЧС в течение часа ликвидировали открытое горение на складе в селе Марусино Новосибирского района. Как сообщили в пресс-службе, во время пожара обвалилась часть крыши.

К тушению пожара на складе привлекли больше 20 спасателей МЧС. Сообщение о происшествии поступило в 13:24 по местному времени.

— Для координации сил и средств на месте происшествия разворачивался штаб пожаротушения, задействовались звенья газодымозащитной службы. Спасатели одновременно с ликвидацией пожара на складе стояли на защите отдельно стоящего хранилища с горючесмазочными материалами, которое, несмотря на отдаленность и отсутствие угрозы распространения огня, при наихудшем развитии событий могло воспламениться. Здание не пострадало, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Огонь, распространившийся по смежным производственным помещениям, где находились удобрения, удалось ликвидировать. Сейчас проводятся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций и вещей.

Тело 49-летнего мужчины нашли в ходе ликвидации пожара в здании склада, сообщили в Следственном комитете по НСО. Следователи начали проверку.

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