Число погибших из-за взрыва на Крымском мосту выросло до четырех
Еще одной жертвой стал судья Арбитражного суда Москвы
Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту 8 октября выросло до четырех человек. Ранее сообщалось, что жертв трое, сейчас ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщает, что из-за взрыва также погиб судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Он уточнил, что все четверо находились в одной машине, которая попала в эпицентр взрыва.
Официально пресс-служба Арбитражного суда Москвы информацию о гибели Маслова пока не подтвердила, но и не опровергла - в суде проверяют появившуюся информацию. Как сообщает ТАСС, Маслов был назначен на должность судьи Арбитражного суда Москвы в мае 2014 года указом президента РФ. Он состоял в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, в том числе гиды и авторы исторических фильмов из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова. Владимир Путин назвал происшествие терактом, авторами, исполнителями и заказчиками российские власти считают спецслужбы Украины. В результате взрыва загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Главные новости о взрыве собираем вы можете найти здесь.