Листовки с маньяком распространяют в Новосибирске — в полиции собрались их убрать

Жители Дзержинского района заметили объявление с ориентировкой на маньяка. Фотографию одного из них в редакцию прислала читательница НГС. В полиции заявили, что сообщений об этом не поступало.

Объявление с фотографией и именем предполагаемого «маньяка» читательница Юлия заметила на улице Авиастроителей, 1/7 и 1/8:

— На детских площадках лежат в больших количествах. Это может быть клевета, человека могли оговорить, весь текст с ошибками, — рассказала НГС девушка.