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Листовки с маньяком распространяют в Новосибирске — в полиции собрались их убрать

Объявления заметили на детской площадке в Дзержинском районе

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В тексте листовки указано, что мужчина «психологически насилует» своих жертв

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Жители Дзержинского района заметили объявление с ориентировкой на маньяка. Фотографию одного из них в редакцию прислала читательница НГС. В полиции заявили, что сообщений об этом не поступало.

Объявление с фотографией и именем предполагаемого «маньяка» читательница Юлия заметила на улице Авиастроителей, 1/7 и 1/8:

— На детских площадках лежат в больших количествах. Это может быть клевета, человека могли оговорить, весь текст с ошибками, — рассказала НГС девушка.

В объявлении указано, что мужчина нападает на женщин с детьми, «психологически насилует», демонстрирует половые органы «против воли жертв».

Автор листовки пишет, что от действий мужчины пострадало много людей, а сам он мобилен и может находиться в любой точке Новосибирска.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, поступали ли им сообщения об этом человеке.

— Полиция опровергает данные факты, такой информации в Дзержинском отделе нет. Данные листовки будут устранены, — сообщили в МВД.

Жалоба на человека с таким же именем и похожей внешностью есть в группе «Черный список арендаторов Новосибирск» «ВКонтакте».

В январе в соцсетях и чатах новосибирцы пересылали друг другу пост-предупреждение о маньяке. В нем говорилось, что в Новосибирске был замечен мужчина, нападающий на малолетних девочек.

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