«Жесткий взрыв, даже дом зашатался»: жители Крыма рассказали, что увидели в момент ЧП на мосту

— Живу рядом с мостом, но обзор на него загораживает девятиэтажка. Я слышал громкий взрыв, даже показалось, что это было прямо у дома, а это, оказался, мост. Его я особо не видел, но дым было очень хорошо заметен, — рассказал Антон (имя изменено. — Прим. ред.). — Вот спите вы спокойно, и тут резко грохот, звук разбитого стекла, машины пищат. Ужас просто. У моих друзей во время происходящего была большая паника. У нас всех, в принципе, одна обстановка, мы почти что рядом друг с другом живем.