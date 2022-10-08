«Жесткий взрыв, даже дом зашатался»: жители Крыма рассказали, что увидели в момент ЧП на мосту
Многие наблюдали за происходящим прямо из своих окон
8 октября многие жители полуострова Крым проснулись от громкого хлопка. У некоторых из них завыли сигнализации машин, выбило окна, а издалека виднелся черный клуб дыма. На Крымском мосту произошел взрыв.
Около шести часов утра на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом, которые вез грузовой поезд. Вследствие сильного пожара движение на мосту перекрыто, обрушилось дорожное полотно. В Национальном антитеррористическом комитете причиной происшествия назвали именно подрыв автомобиля.
MSK1.RU удалось поговорить с теми, кто был непосредственно очевидцем происходящего.
Один из жителей города Керчь, рядом с которым и находился участок, где загорелся грузовой поезд, рассказал о том, что видел последствия взрыва прямо из своего окна.
— Живу рядом с мостом, но обзор на него загораживает девятиэтажка. Я слышал громкий взрыв, даже показалось, что это было прямо у дома, а это, оказался, мост. Его я особо не видел, но дым было очень хорошо заметен, — рассказал Антон (имя изменено. — Прим. ред.). — Вот спите вы спокойно, и тут резко грохот, звук разбитого стекла, машины пищат. Ужас просто. У моих друзей во время происходящего была большая паника. У нас всех, в принципе, одна обстановка, мы почти что рядом друг с другом живем.
Несмотря на появления в соцсетях видео, где очереди машин стоят около заправки, жители стараются сохранять спокойствие.
— В 6 утра был взрыв на Керченской мосту. У многих выбило окна, настолько взрыв был сильный. Сейчас в городе спокойно. Я живу рядом, мост видно через окно. Сама слышала взрыв. Тем не менее запаха гари ни дома, ни на улице не почувствовала. С 6 утра никто в доме не спит. Родители находятся в шоковом состоянии. Пока что у нас есть продукты и всё необходимое, — поделилась Алина (имя изменено. — Прим. ред.).
По словам очевидцев, они на физическом уровне ощущали взрыв. Именно в результате него у некоторых жителей выбило окна.
— День начался ужасно. В 6 часов утра был очень жесткий взрыв, даже дом зашатался. Происходящее я видела с балкона. Это было очень неожиданно. Потом я вышла погулять с собакой. Увидела, у некоторых соседей разбиты окна, — рассказала жительница Керчи Татьяна (имя изменено. — Прим. ред.).
Напомним, что о пожаре на Крымском мосту сообщил советник главы Крыма Олег Крючков — он сказал о том, что загорелась цистерна с топливом. В результате часть моста оказалась разрушена. Движение по нему остановлено. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
Уже с восьми утра на заправках во всех городах Крыма очереди. Нет движения по Крымскому мосту — нет подвоза нужных полуострову товаров. Несмотря на то что руководство республики заверяет: бензина и продуктов достаточно, люди предпочитают запасаться. Автомобилисты Крыма массово поехали заправляться. Они заливают не только полные баки, но и канистры. Мы также рассказали о том, что происходит сейчас на полуострове на заправках и в магазинах.
По сообщению морских служб Кубани, между Крымом и Краснодарским краем будут задействованы минимум пять паромов. Первые начнут привозить и забирать пассажиров с полуострова уже вечером. А пока Крым остается «заблокированным»: поезда остановлены, остановлена также продажа железнодорожных билетов, все рейсы междугородних автобусов на сегодня отменены. На подъезде к мосту разворачивают пункты питания и обогрева для водителей автомобилей, которые будут ожидать очереди на паром.
Все подробности о ЧП на Крымском мосту, его последствиях и ситуации вокруг — в онлайн-хронике.