«Уходил утром — матушке подарок оставлял»: близкие — о погибшем на спецоперации священнике. Он успел прослужить две недели

А еще на протяжении своей жизни он уделял много внимания движению православной молодежи. Иерей вместе с активистами ездил по разным заброшенным храмам республики и помогал в их восстановлении. Да и в целом он проводил много времени с молодыми людьми, делясь мудростью и всегда помогая советом. Об этом в разговоре с корреспондентом сайта 116.RU рассказала Ольга Павлова. Отец Анатолий был духовником ее семьи. Публикуем монолог Ольги в память о батюшке.



— Могу уверенно сказать, что и я, и мой муж — духовные дети для отца Анатолия. Моя история общения с ним началась еще в 2016 году. Тогда однажды его пригласили в гости к нам в «Православную молодежь Казани». Это была просто встреча, говорили о семье, об отношениях. Он тогда, помню, парням говорил: «Жен, девушек всегда нужно жалеть, помогать им». А спустя два года, в 2018 году, появился проект «Обретение». Мы начали ездить по заброшенным храмам Татарстана, чтобы восстанавливать их. И отец Анатолий тоже ездил, он был с нами 24/7. Он всегда уделял время и общению с местными жителями, сельчанами, и общению с нами, и, конечно, восстановлению храмов.

