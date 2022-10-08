«Уходил утром — матушке подарок оставлял»: близкие — о погибшем на спецоперации священнике. Он успел прослужить две недели
На Украине отец Анатолий был с врачами
В Татарстане простились с погибшим на Украине священником Анатолием Григорьевым. Ему было 45 лет. Священнослужитель исполнял пастырские обязанности в составе батальона добровольцев «Алга». Проще говоря, он духовно поддерживал и помогал бойцам. Церемония прощания с иереем Анатолием, которого прихожане привыкли называть отцом Анатолием, прошла в селе Исаково Зеленодольского района. Там расположен некогда заброшенный Богоявленский храм. В течение 20 лет Григорьев активно занимался восстановлением храма и был его настоятелем.
А еще на протяжении своей жизни он уделял много внимания движению православной молодежи. Иерей вместе с активистами ездил по разным заброшенным храмам республики и помогал в их восстановлении. Да и в целом он проводил много времени с молодыми людьми, делясь мудростью и всегда помогая советом. Об этом в разговоре с корреспондентом сайта 116.RU рассказала Ольга Павлова. Отец Анатолий был духовником ее семьи. Публикуем монолог Ольги в память о батюшке.
— Могу уверенно сказать, что и я, и мой муж — духовные дети для отца Анатолия. Моя история общения с ним началась еще в 2016 году. Тогда однажды его пригласили в гости к нам в «Православную молодежь Казани». Это была просто встреча, говорили о семье, об отношениях. Он тогда, помню, парням говорил: «Жен, девушек всегда нужно жалеть, помогать им». А спустя два года, в 2018 году, появился проект «Обретение». Мы начали ездить по заброшенным храмам Татарстана, чтобы восстанавливать их. И отец Анатолий тоже ездил, он был с нами 24/7. Он всегда уделял время и общению с местными жителями, сельчанами, и общению с нами, и, конечно, восстановлению храмов.
Особенно много мы все общались с отцом Анатолием в течение первых пяти лет проекта. Он тогда надевал рабочую одежду и вместе с нами трудился, помогал во многом. Если нужно было костер разжечь или помочь поставить палатку, да и просто поддержать добрым словом — это всё к нему. А параллельно отец Анатолий делился историями из своей жизни, это было очень интересно! Можно сказать, что это была история-проповедь длиною в несколько дней. Но с юмором — отец Анатолий часто шутил. Он завораживал своей мудростью и тонким подходом к каждому.
Он любил раскапывать старинные монеты, а когда работаешь на территории заброшенного храма, такие находки порой бывают. И вот он, когда находил, мог подойти подарить кому-то. Он вообще постоянно подмечал наше настроение и был очень участливым. Мог отдельно поговорить с кем-то наедине, помочь, подбодрить.
Меня всегда поражала его прозорливость. Бывает, идет разговор на какую-то тему или придешь к нему с одним вопросом, а он говорит вообще что-то другое, что совершенно не относится к теме. И сначала думаешь: «Батюшка, вы о чём вообще говорите?» А потом понимаешь, что он вскрывал самое больное и нужное, то, о чём действительно нужно задуматься и где находится корень проблемы.
Он очень часто говорил какие-то простые, даже банальные вещи. Например, говорил: «Почитайте отца и мать». Отец Анатолий умел обращаться прямо к сердцу, и его слова отзывались. Он чувствовал, что и в какой момент нужно сказать, чтобы помочь человеку. Отец Анатолий был такой теплой лампой, о которую мог погреться каждый. Он был открытым для всех без исключения.
Отец Анатолий — очень важный человек и в моей жизни, и в жизни моего мужа. Он сразу говорил, что мы будем вместе. Тихонько советы давал каждому из нас. Помню, когда мы с моим будущим мужем только начинали гулять, он предложил съездить к отцу Анатолию и благословиться на отношения. Мы поехали. И там же, в Исаково, батюшка благословил нас на венчание. Сказал, что всё будет хорошо. И мы начали подготовку.
Венчались мы в ноябре 2020 года в старинном храме в Юматово, где обычно начинались наши ежегодные экспедиции по восстановлению храмов. И вот в последние выходные перед рождественским постом отец Анатолий нас и венчал. У нас даже не было мысли, кто бы еще мог провести церемонию. И я, и мой муж доверяли отцу Анатолию сами по себе, мы оба отдельно друг от друга раньше к нему обращались. У обоих к нему душа тянулась.
Он и на самой свадьбе у нас гулял. Дорогого гостя посадили за один стол с нашими родителями.
Мне кажется, что за нашу семью отец Анатолий переживал и молился даже больше, чем мы сами. Он всегда нас поддерживал. И мы с мужем такие не одни. Много ребят, пар приезжало к нему за советом. Многим он был близким человеком. Отец Анатолий всегда всем говорил, что нельзя ложиться спать, не примирившись. Рассказывал, что нужно радовать друг друга, подарки дарить, заботиться. Он делился, что сам, когда уходил рано утром, старался оставлять матушке какой-нибудь подарочек небольшой у подушки. А вообще он всегда говорил: «Поругаетесь, всегда приезжайте ко мне, поговорим». У парней, бывало, ни с того ни с сего спрашивал: «А ты когда последний раз жене своей цветы дарил?» Так он напоминал о важности заботы друг о друге.
В этом году как-то так получилось, что мы с мужем заезжали в Исаково к отцу Анатолию при каждой возможности, а их было немало. Видимо, это была милость от Бога — дать нам возможность побольше пообщаться напоследок.
Я знаю, что отцу Анатолию предложили поехать на Украину с батальоном «Алга», а он не тот человек, который может отказаться, если где-то нужна его помощь. Вообще, в войсках до революции всегда были священники-капелланы. Их задача — не воевать, а помогать бойцам: наставлять, поддерживать. А на Украине отец Анатолий был с врачами. То есть он помогал не только словом, он еще и с ранеными работал.
15 июля мы с ребятами из «Православной молодежи» собрались в танковом училище — провожали отца Анатолия. У него была официальная командировка на 4 месяца. Сначала он отправился на сборы в Тоцкое вместе с другими бойцами, многое с ними проходил, но оружие в руки не брал, у него была другая задача.
Тогда, во время проводов, я как-то сказала по-девчачьи: «Может, они там как-то без вас справятся, а вы тут, с нами, останетесь?» В ответ он постарался отшутиться, сказал, что морская пехота не сдается. Он был морпехом. Он вообще всегда шутил и не давал ни шанса страху. Мы знали его жизнелюбие, стойкость, выносливость. Казалось, что он здесь всем очень сильно нужен, так что точно вернется живым. Думала так, но всё равно очень переживала.
Спустя месяц мы с мужем случайно узнали, что отцу Анатолию дали увольнительный, что он дома. Мы сорвались и поехали к нему. Он заметно подтянулся, ему уже побрили голову, только бороду оставили. Говорил, что проходил подготовку вместе с солдатами.
Мы с ним тогда поделились, что взяли ипотеку. А отец Анатолий в шутку и говорит: «Вот у нас на сборах один мужчина тоже взял ипотеку, и его жена отправила на Украину, чтобы подзаработать. Видите, что с людьми ипотека делает!» Он очень много шутил, но всегда с добром и теплотой.
Непосредственно на Украину их отправили в конце августа. Отец Анатолий пробыл там всего около двух недель. Первые слухи о его гибели появились еще 10 сентября, по всяким чатам начали распространять. Но это были только слухи, матушка всё пресекала, потому что 9 сентября получила сообщение от батюшки.
Неделю все мы прожили более-менее спокойно, а потом опять по нарастающей пошло. И в чатах снова появились сообщения с призывами молиться о новопреставленном отце Анатолии. Мы опять старались держаться, не поддаваться страху и панике. Ночь с 15 на 16 сентября прошла очень нервно, ну и потом информацию официально подтвердили. Мы все за матушку переживали очень. У них с отцом Анатолием четверо детей: три дочки и младший сын, мальчику всего 6.
Говорят, что Бог забирает к себе на двух пиках: либо на самом высоком духовном уровне, ну или на самом низком, когда дальше просто некуда. Отец Анатолий за свои 45 лет сделал столько, сколько некоторые не могут и к 100 годам сделать. Жена, которая 20 лет была в любви и заботе, четверо замечательных добрейших детей, тысячи прихожан, которым он помог, а сколько было заключенных, которых отец Анатолий наставил на верный путь, перевернул им сознание? Сколько только наших измененных жизней? Он был человек с очень высокой душой. И если только у нас так много замечательных историй о нём, то что скажут люди, которые были к нему еще ближе?
Мы с друзьями в последние дни делимся воспоминаниями, это очень согревает. Один парень сказал, что отец Анатолий был самым верующим священником, которого он встречал. А я скажу, что отец Анатолий был примером простой крепкой веры. Это как ребенок, который полностью и безусловно доверяет папе. Он никогда не давал себе бояться.
Отца Анатолия привезли в храм в Исаково еще в субботу, 17 сентября, то есть за день до похорон. И мы провели там всю ночь. Мы просто молились, и было намного легче, когда все вместе. Как всегда, он собрал всех нас вокруг себя. Тогда было полное ощущение, что он здесь, с нами. Отца Анатолия хоронили в открытом гробу, так что постепенно к каждому из нас приходит осознание случившегося. И это очень тяжело.
Похоронили отца Анатолия там же, в селе Исаково. Он сам как-то обмолвился, чтобы его похоронили там. Говорил: «В Исаково одни равнины, и Свияга рядом. Похоронят меня там, будете ко мне приезжать, вспоминать обо мне». Так и получилось.
На похоронах собралось больше тысячи человек. А в деревне есть от силы сто жителей. Вот таким он и был, к нему и при жизни люди ехали отовсюду. Царствие небесное отцу Анатолию.
Редакция сайта 116.RU выражает соболезнования родным и близким священника Анатолия Григорьева.