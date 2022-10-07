В Калининском районе водитель Toyota поехал на красный свет и сбил двух мальчиков
10- и 11-летний мальчики переходили дорогу по пешеходному переходу
В Калининском районе Новосибирска
— 28-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Caldina, двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Залесского, при повороте направо, на улицу Танковую, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по регулируемому пешеходному переходу, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В результате ДТП 10- и 11-летний мальчики, которые были без взрослых, доставлены в больницы. На месте происшествия работает экипаж ДПС, все обстоятельства выясняются.
Новосибирский водитель стал свидетелем ДТП, в котором сегодня сбили двух девочек. На Фрунзе водитель не справился с управлением и въехал в ограждение, а после и в пешеходов. Одна из двух девочек сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.