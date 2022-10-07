«Его избили и хорошо избили». Разбираемся в смерти 44-летнего мобилизованного, который всю жизнь мечтал быть военным

Этот разговор, объясняет Елена, состоялся на прошлой неделе — в понедельник, 26 сентября . Денис Козлов был первым и пока единственным из мужчин Кызылбулака, получившим повестку. Хотя этому особо никто не удивился. Говорят, он с детства мечтал быть военным, даже окончил Челябинское танковое училище. Правда, армейская карьера тогда не сложилась (об этом чуть позже), и Денис вернулся в родную деревню. Все в один голос говорят о нем: доброжелательный, работящий.



— Мы вместе росли, три года разницы, — рассказывает еще одна соседка Козловых, Светлана. — У Дениса еще старший брат был, и мой брат — им ровесник. Денис всегда был безобидный, спокойный. Если другие могли за юбку, за волосы дергать, то Денис никогда так не делал. Он тактичный был, интеллигентный, это его всегда от других отличало. Как будто ему светило быть офицером. Он же окончил военное училище, уезжал в Улан-Удэ. Но он буквально несколько месяцев там был, и мама забрала его.