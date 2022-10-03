В Новосибирском районе двое мужчин стреляли из оружия в поле — полиция начала проверку

В Новосибирском районе в поселке Садовый 2 октября двое мужчин стреляли из оружия в поле. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница, инцидент произошел около 18–19 часов.

— Я была на балконе своей квартиры, расположенной на верхнем этаже многоквартирного дома. Услышала звуки стрельбы, в поле было два человека, один с оружием. Стреляли в никуда. Из оружия были видны языки пламени, — поделилась девушка, пожелавшая остаться анонимной.

