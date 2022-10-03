В Новосибирском районе двое мужчин стреляли из оружия в поле — полиция начала проверку
Местные жители заметили двух людей с ружьем
В Новосибирском районе в поселке Садовый 2 октября двое мужчин стреляли из оружия в поле. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница, инцидент произошел около 18–19 часов.
— Я была на балконе своей квартиры, расположенной на верхнем этаже многоквартирного дома. Услышала звуки стрельбы, в поле было два человека, один с оружием. Стреляли в никуда. Из оружия были видны языки пламени, — поделилась девушка, пожелавшая остаться анонимной.
В группе во «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск» рассказали, что стрельба была возле микрорайона «Приозерный». Местные жители вызвали полицию после начала стрельбы, а после отправились на поиски стрелявших.
— Зашли они в дом, возле которого вчера на парковке были обнаружены гильзы, а также разбитое стекло у припаркованного автомобиля (видимо, отрикошетило), — цитируют в «Инциденте» слова очевидцев.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что полицейский выезжал на место и местных жителей опросил.
— Сотрудник собрал материалы, в настоящее время принимаются меры по установлению причастных лиц и выясняются все обстоятельства, — сообщили в пресс-службе МВД.
На новосибирца возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» за стрельбу на детской площадке в Кировском районе.