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«Открыты аварийные двери»: в Толмачево отменил взлет самолет S7 рейса Новосибирск — Нерюнгри

Самолет вылетел с опозданием в несколько часов

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Инцидент произошел ночью 2 октября

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В аэропорту Толмачево сегодня ночью, 2 октября, самолет S7 рейса Новосибирск — Нерюнгри отменил взлет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, взлет был отменен по решению экипажа. Вместо 02:10 часов самолет вылетел в 11 утра.

В телеграм-канале Aviaincident рассказали, что в самолете сработала индикация открытых левой и правой аварийных дверей выходов на крыло.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.

В пятницу, 30 сентября, задержали четыре рейса из Новосибирска из-за сбоя системы бронирования билетов. Транспортная прокуратура начала проверку.

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