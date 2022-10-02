«Открыты аварийные двери»: в Толмачево отменил взлет самолет S7 рейса Новосибирск — Нерюнгри
Самолет вылетел с опозданием в несколько часов
В аэропорту Толмачево сегодня ночью, 2 октября, самолет S7 рейса Новосибирск — Нерюнгри отменил взлет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, взлет был отменен по решению экипажа. Вместо 02:10 часов самолет вылетел в 11 утра.
В телеграм-канале Aviaincident рассказали, что в самолете сработала индикация открытых левой и правой аварийных дверей выходов на крыло.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.
В пятницу, 30 сентября, задержали четыре рейса из Новосибирска из-за сбоя системы бронирования билетов. Транспортная прокуратура начала проверку.